Mozilla будет требовать от создателей расширений для Firefox открыто указывать, какие пользовательские данные они собирают или передают третьим сторонам. Новые правила вступят в силу 3 ноября 2025 года и станут обязательными для всех разработчиков в первой половине 2026 года.

Теперь разработчики будут обязаны добавлять в каждый manifest.json отдельный параметр browser_specific_settings.gecko.data_collection_permissions, где перечисляются категории собираемой информации. К ним относятся: имена, адреса электронной почты, поисковые запросы, а также данные о посещенных сайтах и активности в браузере. Если расширение не следит за пользователем вовсе, это также нужно будет указать.

Mozilla поясняет, что браузер будет автоматически считывать эти данные из манифеста и показывать пользователю при установке, вместе со списком запрашиваемых разрешений. Эта же информация появится на странице расширения в addons.mozilla.org, а также в разделе управления «Permissions and Data» на странице Firefox about:addons.

Пользователь сможет как согласиться на сбор данных, так и отклонить его — аналогично тому, как сейчас предоставляются разрешения на доступ к различным функциям браузера.

В настоящее время новые требования затрагивают только новые расширения, а разработчики существующих аддонов не обязаны соответствовать этому требованию, пока их продукты не будут обновлены для использования нового фреймворка. Аддоны, в которых данные о сборе информации будут указаны некорректно (или вовсе отсутствуют), не примет модерация — их вернут с ошибкой и пояснением.

Mozilla заявляет, что эти нововведения — еще один шаг на пути к большей прозрачности и безопасности пользователей. Таким образом, Firefox движется к модели, где пользователь заранее знает, какие данные о нем интересуют разработчика расширения, и может сам решать, хочет ли он устанавливать такой аддон.