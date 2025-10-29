Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев предложил ввести в России уголовную ответственность за использование пиратского софта. Свою инициативу он озвучил 27 октября 2025 года на встрече рабочей группы по цифровизации при уполномоченном по защите прав предпринимателей.

Как сообщают «Ведомости», Комлев предлагает внести поправки в Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (АПК и КоАП). По его мнению, угроза тюремного срока может вынудить россиян активнее переходить на отечественное ПО.

АПКИТ объединяет десятки крупнейших ИТ-компаний страны, включая МТС, «Яндекс», «1С», DNS, Wildberries, «Т1» и «Лабораторию Касперского».

Глава АПКИТ убежден, что жесткая борьба с пиратством решит сразу несколько проблем. Пока российские пользователи массово используют нелицензионный софт, отечественные разработчики теряют прибыль, а это тормозит импортозамещение и лишает бюджет налоговых поступлений.

«Если побороть хотя бы 5–10 процентных пунктов пиратства, то вот они, те самые дополнительные средства бюджета и ускорение импортозамещения. И не нужно вводить новые налоги», — заявил Комлев изданию.

Исполнительный директор АПКИТ сообщил, что у Ассоциации уже готовы конкретные предложения по поправкам в АПК и КоАП, и организация готова поделиться экспертизой с правоохранительными органами (в частности с прокуратурой). Однако представители Минцифры ответили, что пока никаких предложений от АПКИТ по новым мерам преследования пользователей пиратского ПО не поступало.

Отдельно Комлев предложил обсудить снижение порога уголовной ответственности по части 3 статьи 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»), так как считает, что «этот порог был недавно излишне резко повышен» и уголовно-правовой защиты лишились до 85% российских правообладателей.

Стоит отметить, что смягчение, о котором идет речь, одобрил лично президент России Владимир Путин. В июне 2024 года он подписал закон, существенно смягчающий ответственность за использование пиратского контента. Так, порог крупного размера правонарушения вырос со 100 000 рублей до 500 000 рублей, а особо крупного — с 1 млн до 2 млн рублей.

С критикой инициативы Комлева выступила председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», президент ГК Infowatch Наталья Касперская.

Она указала, что многие россияне хотели бы купить лицензию на иностранное ПО, однако не могут сделать этого из-за геополитической ситуации. Касперская обратила внимание на то, что сам Комлев использует ноутбук под управлением Windows, тогда как компания Microsoft покинула российский рынок в начале марта 2022 года. Исполнительный директор АПКИТ ответил, что эта ОС была предустановлена производителем устройства.

Также Касперская подчеркнула, что российские операционные системы до сих пор несовместимы с большим массивом прикладных программ. По ее мнению, сначала нужно решить эту проблему, и только потом обсуждать введение какой-либо ответственности за пиратское ПО.