УБК МВД России совместно с правоохранительными органами Астраханской области задержало подозреваемых в создании, использовании и распространении малвари Meduza. По данным следствия, около двух лет назад хак-группа создала стилер Meduza и начала распространять его через хакерские форумы и Telegram-канал в формате MaaS (Malware-as-a-Service).

Сообщается, что злоумышленников задержали на этой неделе в Москве и Московской области при силовой поддержке Росгвардии. При обысках у подозреваемых изъяли компьютерную технику, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Инфостилер Meduza предназначался для кражи учетных данных, информации о криптовалютных кошельках и прочей конфиденциальной информации. Сообщается, что в мае 2025 года участники группы с помощью своих разработок получили неправомерный доступ к данным государственного учреждения в Астраханской области и скопировали охраняемую законом служебную информацию на подконтрольное им оборудование.

Также в ходе расследования выяснилось, что задержанные разработали и распространяли еще один тип малвари, которая предназначалась для «нейтрализации средств защиты компьютерной информации и создания ботнетов». Название этого вредоноса не раскрывается.

Следственное управление УМВД России по Астраханской области возбуждило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 273 УК РФ. Троим фигурантам избраны различные меры пресечения. В случае признания виновными им грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, подчеркивается, что в настоящее время следствие устанавливает всех соучастников и эпизоды противоправной деятельности.

Напомним, что стилер Meduza появился летом 2023 года и позиционировался как продукт с продвинутыми возможностями сбора и кражи данных. Однако широкого распространения он так и не получил.

В сентябре 2024 года специалисты компании BI.ZONE опубликовали отчет, в котором сообщали, что группировка Stone Wolf использовала стилер Meduza в многочисленных атаках, нацеленных на российские организации. При этом исследователи писали, что атакующие самостоятельно отключили встроенный модуль Meduza, ограничивающий реализацию атак малвари на территории СНГ, и обошли этот запрет.

Также следует отметить, что Telegram-канал операторов малвари был удален еще весной 2025 года, из-за чего некоторые клиенты MaaS заподозрили exit-скам. Как можно предположить теперь, это могла быть попытка скрыть следы на фоне повышенного внимания со стороны правоохранительных органов, однако она явно не увенчалась успехом.