По информации издания «Код Дурова», от российских операторов связи потребовали прекратить передачу SMS-сообщений и звонков новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp. При этом сообщается, что Telegram начал разворачивать в РФ функцию отправки SMS-кодов за счет самих пользователей.

Со ссылкой на собственные источники на телеком-рынке «Код Дурова» пишет, что новое требование затрагивает подрядчиков, выполняющих работу по рассылке SMS и звонков с кодом авторизации. От операторов потребовали ограничить «передачу коротких текстовых сообщений и прекратить установление голосовых соединений», и это нужно для «прекращения регистрации новых российских пользователей».

Издание отмечает, что операторы уже начали выполнять указание. Так, уже сейчас Telegram зачастую не присылает российским пользователям SMS-сообщение при входе в аккаунт, а использует альтернативные методы (например, отправляет код на привязанный к аккаунту email или звонит с российского номера, а код озвучивает робот). Также код может быть отправлен в приложение Telegram на другом устройстве, где активны другие сессии.

Однако при регистрации новой учетной записи подтверждение номера телефона через SMS или звонок по-прежнему остается обязательным.

Редакция издания провела тесты с разными операторами. Выяснилось, что на номерах «Мегафона» и МТС SMS-сообщения от Telegram все еще приходят, однако на номер «Билайн» сообщения не доставляются.

При этом вчера, 30 октября 2025 года, «Код Дурова» сообщил, что разработчики Telegram начали постепенно внедрять в России Peer-to-Peer Login Program, которая позволяет самим пользователям отправлять SMS-коды авторизации другим людям со своих телефонных номеров.

Впервые эта программа была запущена в ряде стран еще в начале 2024 года, а теперь ее тестируют и в РФ. Изначально эту программу планировали использовать только в странах, где отправка SMS стоит слишком дорого. В России же функция может стать актуальной после требования к операторам блокировать SMS и звонки от подрядчиков Telegram, о чем шла речь выше.

В рамках программы пользователи Telegram могут разрешить отправлять со своего номера до 100 SMS-сообщений в месяц, содержащих коды авторизации для других пользователей мессенджера. Отправка SMS производится за личный счет участника.

За участие в программе Telegram предоставляет Premium-подписку (после достижения минимального количества отправленных сообщений). Подписку можно оставить себе или передать другому человеку.

Отмечается, что пока эта функция доступна только пользователям устройств под управлением Android, так как в iOS реализовать «ретрансляцию» SMS-сообщений сложно технически.

По данным издания, на данный момент программа доступна лишь 0,01% пользователей в России. Участие в программе добровольное и выйти из нее можно в любой момент.