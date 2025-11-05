Аналитики Proofpoint обнаружили масштабную кампанию, в рамках которой хакеры взламывают транспортные компании и логистических операторов, чтобы перехватывать реальные грузы и воровать физические товары. Атаки приводят к многомиллионным убыткам и серьезным сбоям в цепочках поставок.

Такие атаки начинаются со взлома аккаунтов на брокерских досках грузов (load boards) — специализированных маркетплейсах, где компании размещают заявки на перевозку товаров. Получив доступ к учетной записи, хакеры публикуют фейковые объявления и ждут, пока перевозчики начнут интересоваться их предложением.

Когда потенциальная жертва выходит на связь, злоумышленники включают в свои ответные письма вредоносные ссылки. Если перейти по такой ссылки, на устройство жертвы будет загружен легальный софт для удаленного доступа, который обычно используется для администрирования систем (Fleetdeck, LogMeIn Resolve, N-able, PDQ Connect, ScreenConnect и SimpleHelp).

При этом хакеры готовы атаковать компании любых размеров, применяя оппортунистический подход — компрометируя любого перевозчика, который откликнется на фейковые объявления о перевозке груза.

Исследователи отмечают, что порой злоумышленники используют скомпрометированные почтовые аккаунты для внедрения вредоносных ссылок в существующие деловые переписки. Кроме того, злоумышленники проводят и прямые email-кампании против перевозчиков, брокеров и поставщиков логистических услуг.

За последние несколько месяцев исследователи зафиксировали почти два десятка подобных кампаний.

После получения первоначального доступа атакующие проводят разведку, а затем разворачивают в сети жертвы инструменты для сбора учетных данных (например, WebBrowserPassView), стараясь расширить полученный доступ и скомпрометировать дополнительные аккаунты внутри целевой среды.

Получив контроль над системами перевозчика, хакеры бронируют грузы от имени жертвы и координируют их транспортировку. Манипулируя системами планирования и диспетчеризации, они перенаправляют ценные грузы своим сообщникам. Украденные таким способом товары в итоге продаются онлайн или переправляются за границу.

Аналитики Proofpoint пишут, что кража грузов — это серьезная и глобальная проблема, ежегодные убытки от которой превышают 30 млрд долларов США. В основном за такой активностью стоят организованные преступные группы, и чаще всего кражи происходят в Бразилии, Чили, Германии, Индии, Мексике, Южной Африке и США.

«Proofpoint с высокой степенью уверенности полагает, что киберпреступники работают совместно организованными преступными группами. Такие преступления могут приводить к массовым сбоям в цепочках поставок и обходиться компаниям в миллионы. При этом злоумышленники похищают все — от энергетиков до электроники», — говорят исследователи.

Впервые такие атаки были зафиксированы в июне 2025 года, однако связанная с ними инфраструктура функционирует как минимум с января текущего года. Основываясь на действиях хакеров, эксперты предполагают, что они обладают глубокими знаниями софта, сервисов и внутренних процессов логистической отрасли.

Кроме того, недавно Proofpoint выявила отдельный, но возможно связанный с происходящим кластер активности, который действовал с 2024 года по март 2025 года. Атаки этого кластера были нацелены на организации, работающих в области наземного транспорта, и использовали инфостилеры DanaBot, Lumma Stealer, NetSupport и StealC.