Компания Amazon намерена блокировать неавторизованные приложения на ТВ-приставках Fire TV Stick с целью борьбы с пиратством. Новые меры призваны положить конец эпохе использования Fire Stick, модифицированных для бесплатного просмотра фильмов, сериалов и спортивных трансляций.

Много лет пользователи устройств Amazon практикуют sideloading — установку приложений из сторонних источников, в обход официального Amazon Appstore. Зачастую такие приложения позволяют получить доступ к пиратским сервисам для нелегального просмотра платного контента. Хотя Amazon всегда тщательно следила за приложениями в своем магазине, теперь компания решила пойти еще дальше и блокировать работу пиратских приложений непосредственно на устройствах.

Новая система блокировок разработана в партнерстве с глобальной антипиратской коалицией Alliance for Creativity and Entertainment (ACE). Блокировки затронут все устройства Fire TV, включая старые модели: после обновления прошивки пиратские приложения на них перестанут запускаться.

Amazon заявляет, что этот шаг должен защитить создателей контента и самих пользователей от различных рисков, включая малварь, которая нередко идет «в комплекте» с пиратским софтом.

Ранее многие пользователи использовали VPN для маскировки IP-адресов, обхода геоблокировок и сокрытия своей активности от провайдеров. Однако в компании уверены, что теперь VPN не помогут, так как блокировки будут реализованы не на сетевом уровне, а на уровне ОС Fire TV Stick. По сути, само устройство будет идентифицировать и отключать неавторизованные приложения, и VPN не будет играть никакой роли: приложения просто не запустятся, независимо от настроек сети.

Также эти нововведения тесно связаны с тем фактом, что новые модели ТВ-приставок (например, Fire TV Stick 4K Select) поставляются с Vega OS — операционной системой, которая заменяет Fire OS на базе Android. Vega OS — более закрытая ОС, которая заметно усложняет установку «неодобренного» ПО. По сути, пользователи смогут устанавливать приложения только из официального Amazon Appstore, что практически исключает возможность использования сторонних источников.