Вымогательская группировка Akira заявила о краже 23 ГБ данных у Apache OpenOffice, включая личную информацию сотрудников и финансовые документы. Однако представители Apache Software Foundation заявляют, что хакеры лгут, так как у организации просто нет таких данных.

Apache OpenOffice — популярный опенсорсный офисный пакет, который часто используется как альтернатива Microsoft Office. Он включает в себя инструменты для работы с документами, электронными таблицами, презентациями, базами данных и векторной графикой. Решение поддерживает форматы Word и Excel и работает на всех основных платформах.

30 октября 2025 года на сайте группировки Akira в даркнете появилось сообщение о взломе Apache OpenOffice. Злоумышленники утверждали, что в общей сложности похитили 23 ГБ данных и документов, и пригрозили опубликовать их в открытом доступе.

По словам хакеров, среди украденных данных содержится конфиденциальная информация о сотрудниках: адреса проживания, телефоны, даты рождения, копии водительских прав, номера социального страхования и данные банковских карт. Также группировка упоминает финансовые документы, внутренние конфиденциальные данные и отчеты о проблемах с приложением.

Представители Apache Software Foundation сообщили СМИ, что уже проводят расследование этих заявлений хакеров, однако подчеркивается, что у организации попросту нет данных, о краже которых сообщили операторы Akira. Также в организации говорят, что не получали от хакеров сообщений с требованием выкупа.

«Apache OpenOffice — это опенсорсный проект, где все контрибьюторы работают на добровольных началах. У нас нет штатных сотрудников, которым бы выплачивалась зарплата. Соответственно, того набора данных, который описывают хакеры, просто не существует», — сообщили в ASF.

Также отмечается, что специфика разработки OpenOffice делает заявления Akira еще более сомнительными. Проект развивается полностью открыто через публичные списки рассылки разработчиков. Любые багрепорты, запросы функций и обсуждения проблем изначально публичны и доступны любому желающему.