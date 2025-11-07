Если в списке твоих целей на 2025 год значилось повышение квалификации и прокачка ИБ-скиллов, сейчас самое время начать. Мы собрали три практических курса, которые помогут тебе усилить компетенции в DevSecOps, безопасной разработке и этичном хакинге. Все программы созданы практикующими специалистами, ориентированы на реальные кейсы и актуальные технологии — от Kubernetes и Zero Trust до OSINT и пентестов. Выбирай направление, учись у профессионалов и развивай свою карьеру в сфере кибербезопасности и DevOps.

Академия Codeby. DevSecOps на практике

Комплексная программа, объединяющая DevOps, безопасность и автоматизацию. За шесть месяцев участники освоят такие инструменты, как Terraform, Ansible, Docker, Kubernetes, Vault, Prometheus, Keycloak, а также научатся внедрять безопасность в CI/CD и облачные среды.

Программа охватывает девять модулей и более 40 практических заданий: от SAST/DAST и Compliance as Code до Zero Trust и Chaos Engineering. Преподаватели — специалисты с опытом работы в ИБ и DevOps более 15 лет.

Финальный экзамен построен по модели OSCP, то есть полностью практический.

После обучения выпускники готовы работать на позиции Junior DevSecOps Engineer, выстраивая безопасные процессы разработки «от кода до продакшна».

Записаться на курс: https://devsecops.codeby.school/

Учебный центр «Информзащита». Курсы КП75 и БТ45

КП75 «Защищенное программирование»

Дата: 08–12 декабря

Курс посвящен обучению принципам безопасного программирования на реальных примерах кода. Рассматриваются подходы и технологии, включая TDD, а также инструменты для выявления ошибок и уязвимостей, повышающие надежность и безопасность ПО.

Записаться на курс: https://itsecurity.ru/catalog/kp75/

БТ45 «Методы киберразведки. Технологии OSINT»

Дата: 15–19 декабря

Курс охватывает OSINT — разведку по открытым источникам: социальным сетям, публичным БД, геолокационным сервисам. Программа включает направления SOCMINT, HUMINT, GEOINT, а также правовые и этические аспекты работы с данными. В практической части — работа с Maltego, Shodan, Spiderfoot и разбор реальных расследований.

Полученные на занятиях навыки пригодятся в кибербезопасности, журналистике, бизнесе и госсекторе.

Записаться на курс: https://itsecurity.ru/catalog/bt45/

CyberEd. Программа «Пентестер» и бесплатная сертификация White Hacker

CyberEd открывает набор в программу «Пентестер», и для аудитории «Хакера» действует специальное предложение — бесплатная сертификация CyberEd White Hacker (обычная цена сертификата составляет 33 000 ₽).

Практический курс по этичному хакингу: реальные кейсы, атаки, лабораторные задания и поддержка экспертов.

Научись находить уязвимости, тестировать системы и начни карьеру в кибербезопасности.

Записаться на курс: https://cyber-ed.ru/pentester-track/

Рынок ИБ-специалистов постоянно развивается, равно как и требования к квалификации. Практические курсы с реальными кейсами и поддержкой экспертов помогают быстрее войти в новую область или усилить текущие компетенции. Выбирай направление, осваивай инструменты — и держи руку на пульсе, ведь в будущем конкуренция за компетенции будет только выше.

