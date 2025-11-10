Правительство РФ утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования (что относится ко всем сетям связи в стране, предназначенным для возмездного оказания услуг физическим и юридическим лицам). Постановление подписано 27 октября 2025 года, вступает в силу 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.

Документ заменяет действующие правила (принятые еще в 2020 году, а затем дополненные 2021-м и 2023-м годах) и определяет порядок реагирования на угрозы устойчивости, безопасности и целостности работы сети связи общего пользования.

В новой версии документа был расширен перечень того, что Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор могут относить к перечню угроз. В частности, теперь к ним относятся:

угрозы пропуска трафика технологических сетей связи, имеющих ASN, владельцы которых не соблюдают положения закона «О связи», касающиеся требований к сетям и средствам связи для проведения Минцифры и ФСБ мероприятий для реализации возложенных на них задач, а также те, кто не принимает меры по недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий (подп. 3 п. 9 ст. 56; п. 2 ст. 64);

угрозы предоставления доступа к информации или ресурсам в интернете, через которые создается возможность покупки средств связи, которые не прошли обязательное подтверждение соответствия;

предоставление вычислительных мощностей для размещения информации в информсистеме, постоянно подключенной к интернету провайдером хостинга, не включенным в реестр таких провайдеров;

или если провайдер хостинга не участвует в учениях для проверки устойчивости рунета и не соблюдает другие требования п. 2–4 ст. 10.2-1 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Также к угрозам относятся недоступность услуг связи из-за аварий или перегрузок узла связи, нарушение или прекращение функционирования критически важных объектов, нарушение информационной безопасности автоматизированных систем, доступ к ресурсам, которые подлежат ограничению по закону, подмена абонентского номера, компьютерные атаки и иные информационные воздействия, и так далее.

Кроме того, угрозой целостности названа невозможность взаимодействия сети связи общего пользования на территории РФ с сетями на территории иностранных государств, то есть речь идет о нарушении доступа к мировому интернету.

В свою очередь, Роскомнадзор может централизованно управлять сетью связи при выявлении угроз устойчивости, безопасности и целостности. Это включает изменение маршрутов трафика, резервирование каналов, применение средств защиты информации и передачу обязательных указаний операторам связи и владельцам точек обмена трафиком.

Как отметил в беседе с РБК представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн»): «Правительство переиздало технические правила, которые регулируют работу операторов связи в чрезвычайных ситуациях, например, если произойдет крупный сбой, кибератака или потеря связи с зарубежными сегментами интернета». Также собеседник издания напомнил, что правила действуют несколько лет.

Также на новую версию документа обратил внимание в своем Telegram-канале бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. Он пишет, что «новое постановление – это более детализированная редакция правил централизованного управления сетью связи общего пользования, с четким сроком действия (до 2032 года), с расширенными обязанностями и правами операторов, с более конкретным регламентом взаимодействия и четкой ролью Роскомнадзора».