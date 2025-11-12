Лондонский суд приговорил 47-летнюю китаянку Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), также известную как Яди Чжан, к 11 годам и 8 месяцам тюремного заключения за отмывание биткоинов, полученных в результате работы крупнейшей в истории Китая криптоинвестиционной пирамиды. В период с 2014 по 2017 год от этой мошеннической схемы пострадало более 128 000 человек, а ущерб составил свыше 7,3 млрд долларов в криптовалюте.

Международное расследование, проведенное британскими и китайскими правоохранительными органами, длилось семь лет и включало изъятие 61 000 биткоинов. На момент конфискации они стоили сотни миллионов фунтов, но в настоящее время их стоимость выросла до 5,5 млрд фунтов (около 7,3 млрд долларов).

Это крупнейшее изъятие криптовалюты в истории Великобритании, которое превосходит даже конфискацию, проведенную Министерством юстиции США в 2022 году — тогда было изъято более 94 000 биткоинов на сумму 3,6 млрд долларов, связанных со взломом криптобиржи Bitfinex.

Помимо биткоинов, правоохранители изъяли у Чжиминь Цянь активы на сумму 11 миллионов фунтов (14,4 миллиона долларов): криптокошельки, зашифрованные устройства, наличные и золото.

С 2014 по 2017 год Цянь управляла масштабной финансовой пирамидой Lantian Gerui (в переводе с китайского — «Голубое небо») в Китае. Компания утверждала, что инвестирует в высокотехнологичные продукты для здоровья и майнит биткоины, и в итоге собрала более 40 млрд юаней (около 5,6 млрд долларов) примерно от 130 000 инвесторов, обещая им доходность от 100% до 300%. Многие жертвы этой схемы вложили в пирамиду все свои пенсионные накопления и сбережения.

Тогда Цянь получила прозвище «Биткоин-королева», так как активно продвигала криптовалюту в целом и биткоин в частности, называя его «цифровым золотом».

В 2017 году, когда пирамида рухнула и привлекла внимание китайских властей, Цянь конвертировала все полученные от «инвесторов» средства в биткоин и скрылась в Великобритании под вымышленным именем, въехав в страну по поддельным документам.

Приехав в Великобританию в сентябре 2017 года, Цянь наняла помощников и сняла особняк в престижном районе Лондона за 17 000 фунтов (около 23 000 долларов) в месяц. Она путешествовала по Европе и Юго-Восточной Азии, останавливаясь в дорогих отелях, покупая дорогие ювелирные изделия и часы. Также она пыталась отмыть криптовалюту через покупку элитной недвижимости в Лондоне и Дубае.

В октябре 2018 года британские правоохранители получили данные о попытке реализации преступных активов в Лондоне и начали расследование происходящего. Тогда власти впервые вышли на след Цянь и провели обыск в ее лондонском особняке. Однако мошенница жила под вымышленным именем Яди Чжан, и на тот момент следователи еще не знали, кто она на самом деле.

После обыска Цянь покинула Лондон и почти шесть лет скрывалась от правосудия: ее арестовали лишь в 2024 году, в городе Йорк. Ее помощница и сообщница Цзянь Вэнь (Jian Wen) была арестована ранее, в мае 2021 года, в том самом особняке, и позже ее приговорили 6 годам и 8 месяцам тюрьмы за пособничество в отмывании денег.

Как сообщали СМИ, при обыске полиция нашла дневник Цянь, в котором та записывала свои «устремления и намерения». К примеру, она хотела стать королевой Либерленда — самопровозглашенной страны между Хорватией и Сербией, а также мечтала «встретиться с герцогом и членами королевской семьи».

Помимо Цянь и Вэнь, был осужден и еще один участник мошеннической схемы — 47-летний Сенг Хок Линг (Seng Hok Ling) из Дербишира, который помогал Цянь арендовать жилье и осуществлял криптовалютные переводы. Он получил 4 года и 11 месяцев за передачу имущества (криптовалюты), полученного незаконным путем, хотя его адвокат утверждал, что он не знал полного масштаба преступлений Цянь.

Стоит отметить, что теперь изъятые биткоины могут быть либо направлены на компенсации пострадавшим, либо оставлены в распоряжении британских властей. Решение по этому вопросу еще не принято, а Министерство финансов Великобритании пока никак не комментировало ситуацию.