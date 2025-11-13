26 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге состоится конференция по практической кибербезопасности ZeroNights 2025 . Среди докладов — множество эксклюзивных и интересных исследований: от уязвимостей в автомобильных ЭБУ до атак на VS Code Marketplace. Рассказываем о некоторых из них подробнее.

В этом году в программе мероприятия будет два основных трека: Offensive Track и SecOps Track, в которых собраны более 20 тем технической направленности. Кроме того, на Community Track будут представлены короткие доклады и воркшопы.

Финальная программа конференции еще формируется, но уже доступны подробные описания докладов. Перечислим некоторые из них.

Offensive Track

В этом треке будут собраны доклады об актуальных техниках атак, а также темы, связанные с этичным хакингом, аспектами выявления уязвимостей и их эксплуатации.

«NT-хеш пароля внутри Passwordless (Kerberos+PKINIT) в Windows — что? зачем? почему?». Николай Долбин, Антон Акимов.

Наверное, все знают, как работает онлайн/оффлайн аутентификация в доменной Windows машине по паролю. Но, наверное, мало кто знает, как работает онлайн/оффлайн аутентификация в доменной Windows машине по смарт-карте. Спикеры расскажут, что может или не может сделать в обоих случаях потенциальный нарушитель, чтобы получить аутентификационную информацию пользователя.

«Современные авто: от секретов в прошивке ЭБУ до удаленного "окирпичивания" целого автопарка». Сергей Ануфриенко, Александр Козлов.

Все мы в той или иной степени осведомлены о том, что подключенные устройства (IoT) нередко оказываются уязвимыми с точки зрения информационной безопасности. В то же время сегодня значительная часть современных автомобилей является подключенной — имеет связь с облачными сервисами производителя. Авторы доклада на конкретных примерах покажут, с какими уязвимостями в автомобильных блоках они сталкивались в своей работе, какие сценарии атак возможны через доступные интерфейсы (включая SMS-сообщения и облачную инфраструктуру) и какие последствия это может иметь для безопасности и эксплуатации транспортных средств.

«От А до Бутрома: уязвимости в цепочке загрузки SoC Kirin и Balong». ValdikSS.

Спикер расскажет об уязвимостях BootROM, присущих модемам всего семейства Huawei Balong за последние 12 лет (включая модели с поддержкой 5G), а также смартфонам на процессоре Kirin 980 (2019).

«Успешные ошибки: новые техники Code Injection и SSTI». Владислав Корчагин.

В этом исследовании будут представлены две техники внедрения кода и SSTI: error-based и boolean error-based blind. Спикер продемонстрирует полезные нагрузки для пяти языков программирования: Python, PHP, Java, Ruby и NodeJS. Кроме этого, он расскажет об особенностях универсального обнаружения уязвимостей при помощи данных техник, что позволит эффективно автоматизировать выявление слепого внедрения.

SecOps Track

Этот трек объединяет доклады о практической защите на всех уровнях: от кода до инфраструктуры. Речь пойдет о реальных кейсах SecOps, стратегии AppSec и рабочих подходах к безопасной разработке.

«DisTrolles. Мал контейнер, да дорог». Иван Горюшкин.

Distroless образы — это компактно, безопасно и быстро, но не всегда, не везде и не для всех. В докладе будут разобраны преимущества и недостатки перехода на Distroless, а также даны практические рекомендации по внедрению и анализу безопасности. На конкретных примерах будет разобрано, как и когда оправдано использование этой технологии.

«Плагины атакуют! Изучаем функционал вредоносных расширений для Visual Studio Code». Станислав Раковский.

Спикер расскажет о кампаниях, в рамках которых злоумышленникам удалось опубликовать вредоносную нагрузку в магазине расширений VSCode, несмотря на комплекс превентивных мер, которые использует Microsoft для защиты своих пользователей.

«Спидраннеры — это white hat hacker’ы от мира геймдева». Владислав Павловский, Станислав Косолапов.

Спидраны в 2025 году — это большая сформировавшаяся культура, в которой люди на чистом энтузиазме готовы пойти на любые трюки, которые позволят сократить время прохождения игры. И в какой-то момент кажется, что они зашли в своем стремлении настолько далеко, что порой буквально используют те же техники и инструменты, что и пентестеры и реверс-инженеры при анализе сайтов и программ.

В рамках этого выступления ИБ-инженер и лидер российского спидран-сообщества объединились, чтобы вместе рассмотреть этот феномен — от входа в сферу до передовых решений по реверс-инжинирингу и автоматизации!

Информация о других докладах и программе мероприятия доступна на официальном сайте ZeroNights.

