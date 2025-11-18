Представители Fortinet предупреждают о массовой эксплуатации критической 0-day-уязвимости в своем файрволе для веб-приложений FortiWeb. Компания выпустила патч для этой проблемы почти месяц назад, однако официально уязвимость признали только сейчас — после того как исследователи забили тревогу и опубликовали proof-of-concept эксплоиты.

Первые признаки атак на уязвимость нулевого дня зафиксировали специалисты компании Defused 6 октября 2025 года. Тогда исследователи обнаружили, что неизвестные злоумышленники эксплуатируют уязвимость типа path traversal в FortiWeb для создания новых административных учетных записей.

Хакеры отправляли специально сформированные HTTP POST-запросы к эндпоинту /api/v2.0/cmdb/system/admin%3f/../../../../../cgi-bin/fwbcgi , что позволяло им создавать локальные аккаунты с правами администратора. Исследователи предположили, что это может быть вариация старой уязвимости CVE-2022-40684.

28 октября 2025 года, через три недели после обнаружения атак, разработчики Fortinet выпустили FortiWeb 8.0.2 с патчем для этой проблемы. Однако никакой официальной информации о баге компания не опубликовала.

В конце прошлой недели исследователи из компании watchTowr Labs продемонстрировали работающий эксплоит для этой уязвимости и выпустили инструмент FortiWeb Authentication Bypass Artifact Generator, чтобы помочь администраторам обнаружить скомпрометированные устройства.

В свою очередь, аналитики компании Rapid7 подтвердили, что уязвимость затрагивает FortiWeb 8.0.1 и более старые версии, а публично доступные в сети эксплоиты перестают работать после обновления до версии 8.0.2.

Лишь 14 ноября 2025 года представители Fortinet официально раскрыли детали проблемы. Уязвимость получила идентификатор CVE-2025-64446 и классифицирована как path confusion vulnerability в GUI-компоненте FortiWeb.

«Fortinet наблюдает активную эксплуатацию этой уязвимости в реальных атаках», — предупреждается в бюллетене безопасности компании.

По сути, CVE-2025-64446 позволяет неаутентифицированным атакующим выполнять административные команды на уязвимых системах через специально подготовленные HTTP или HTTPS запросы. Иными словами, для атаки не нужно знать пароль — достаточно отправить правильно сформированный запрос.

Сообщается, что уязвимость затрагивает широкий спектр версий FortiWeb:

FortiWeb 8.0.0 – 8.0.1 (патч: 8.0.2 или выше);

FortiWeb 7.6.0 – 7.6.4 (патч: 7.6.5 или выше);

FortiWeb 7.4.0 – 7.4.9 (патч: 7.4.10 или выше);

FortiWeb 7.2.0 – 7.2.11 (патч: 7.2.12 или выше);

FortiWeb 7.0.0 – 7.0.11 (патч: 7.0.12 или выше).

Для тех, кто не может немедленно обновиться, Fortinet рекомендует:

отключить HTTP и HTTPS на всех интерфейсах управления, доступных из интернета;

ограничить доступ к административной панели только доверенными сетями;

проверить конфигурации и логи на наличие несанкционированных учетных записей администраторов;

искать любые подозрительные изменения в системе.

Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) уже добавило CVE-2025-64446 в каталог активно эксплуатируемых уязвимостей (KEV) и приказало всем федеральным ведомствам устранить проблему до 21 ноября 2025 года.