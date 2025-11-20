Неизвестная хак-группа заявляет, что взломала серверы компании Protei и похитила около 182 гигабайт данных, включая электронную переписку за несколько лет. Также злоумышленники, мотивы которых неизвестны, дефейснули сайт компании, оставив на нем нецензурное послание.

Как сообщает издание TechCrunch, компания Protei (или «Протей») была основана в России, но в настоящее время ее головной офис находится в Иордании. Компания разрабатывает телекоммуникационные системы для телефонных и интернет-провайдеров в десятках стран, включая Бахрейн, Италию, Казахстан, Мексику, Пакистан и большую часть Центральной Африки. Среди продуктов компании — решения для видеоконференцсвязи и интернет-подключений, а также оборудование для наблюдения и веб-фильтрации, включая системы глубокой инспекции пакетов (DPI).

Точная дата и способ компрометации неизвестны, однако копия сайта Protei в Wayback Machine показывает, что по состоянию на 8 ноября 2025 года сайт был дефейснут. На главной странице появилось нецензурное сообщение, а также надпись: «another DPI/SORM provider bites the dust» («еще один провайдер DPI/СОРМ повержен»). Вскоре после этого сайт восстановили.

В своем послании хакеры заявляют, что похитили у компании 182 ГБ данных, и эта информация была передана активистам из некоммерческой организации DDoSecrets (Distributed Denial of Secrets), которые позиционируют себя как «борцов за прозрачность», индексируют и хранят утечки данных в общественных интересах.

Как отмечают журналисты TechCrunch, по информации специалистов компании Citizen Lab, в 2023 году иранский телеком-гигант Ariantel консультировался с Protei по поводу технологий для логирования трафика и блокировки сайтов. Кроме того, согласно опубликованным документам, Protei рекламировала возможности своих систем по ограничению доступа к ресурсам для отдельных пользователей или целых групп населения.

Уже после выхода публикации о взломе управляющий директор иорданского филиала Protei Мохаммад Джалал (Mohammad Jalal) сообщил журналистам, что компания никак не связана с Россией и ничего не знает об утечке данных со своих серверов.