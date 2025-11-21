Компания D-Link предупредила сразу о трех уязвимостях удаленного выполнения команд в роутере DIR-878. Проблемы затрагивают все модели и аппаратные ревизии маршрутизаторов, однако устройства не поддерживаются с 2021 года, поэтому выхода патчей можно не ждать. Вместо этого компания рекомендует владельцам заменить уязвимые роутеры.

ИБ-исследователь под ником Yangyifan опубликовал технические детали и PoC-эксплоиты для четырех уязвимостей в роутерах DIR-878, три из которых можно эксплуатировать удаленно:

CVE-2025-60672 — удаленное выполнение команд без аутентификации через параметры SetDynamicDNSSettings, хранящиеся в NVRAM;

CVE-2025-60673 — удаленное выполнение команд без аутентификации через SetDMZSettings и неочищенное значение IPAddress, внедряемое в команды iptables;

CVE-2025-60676 — выполнение произвольных команд через неочищенные поля в /tmp/new_qos.rule.

Четвертая уязвимость, CVE-2025-60674, связана с переполнением стека при обработке USB-накопителей, и для использования этой проблемы требуется физический доступ.

Модель DIR-878 вышла еще в 2017 году и позиционировалась как высокопроизводительный двухдиапазонный роутер. Несмотря на то, что поддержка устройств закончилась в 2021 году, их до сих пор можно приобрести как новыми, так и б/у.

Хотя CISA оценивает найденные Yangyifan уязвимости как угрозу средней степени серьезности, наличие публичных эксплоитов делает DIR-878 привлекательной целью для операторов ботнетов. Например, ботнет RondoDox эксплуатирует более 56 уязвимостей в своих атаках, включая баги в устройствах D-Link.

Представители компании D-Link сообщили, что не будут выпускать обновления безопасности для устаревших DIR-878 и настоятельно рекомендуют пользователям заменить устройства на активно поддерживаемые модели. Пользователям, которые не могут немедленно обновить оборудование, советуют отключить удаленное управление роутером и ограничить доступ к веб-интерфейсу устройства.