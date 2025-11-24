Исследователи компании SquareX, специализирующейся на безопасности браузеров, опубликовали отчет о критической уязвимости в ИИ-браузере Comet компании Perplexity. Проблема связана со скрытым MCP API, который позволяет выполнять команды на устройстве без разрешения пользователя. Разработчики выпустили патч, но при этом назвали исследование «фейковым».

Уязвимость связана с малодокументированным MCP API (chrome.perplexity.mcp.addStdioServer) и двумя скрытыми расширениями — Agentic и Analytics. Они встроены в браузер Comet, не могут быть отключены и имеют доступ к MCP API.

MCP (Model Context Protocol) обычно используется для подключения ИИ-приложений к внешним источникам данных. В Comet расширение Agentic выполняет агентские автоматизированные задачи, а Analytics собирает данные браузера и мониторит действия Agentic.

Отмечается, что оба расширения взаимодействуют только с поддоменами perplexity.ai, и доступ к API ограничен этими поддоменами. Однако MCP API позволяет обходить песочницу браузера и выполнять любые команды на устройстве без запроса разрешения у пользователя.

По словам аналитиков SquareX, если атакующий получит доступ к домену perplexity.ai или скомпрометирует расширение Agentic, он сможет, к примеру, запустить в системе жертвы шифровальщик, отслеживать активность пользователя, а также похитить данные.

Исследователи продемонстрировали пример такой атаки с использованием техники extension stomping: создали вредоносное расширение, выдававшее себя за легитимное Analytics, и через него приказали Agentic вызвать MCP API. В результате специалисты успешно запустили на тестовой машине шифровальщик WannaCry.

При этом подчеркивается, что другие векторы атак (XSS, MitM или компрометация цепочки поставок) потребуют меньшего взаимодействия с пользователем, а компрометация систем компании Perplexity мгновенно создаст катастрофический риск для всех пользователей Comet.

SquareX уведомила Perplexity об обнаруженной проблеме 4 ноября 2025 года, но не получила ответа от разработчиков. При этом представители Perplexity заявили СМИ, что уже реализовали меры для блокировки подобных атак, одновременно называя исследование SquareX «фейковым».

«Весь сценарий [атаки] искусственный и не представляет реального риска. Если это вообще риск, то это риск фишинга, когда людей убеждают вручную загрузить вредоносное ПО. Даже в SquareX признают, что это нереалистично, и для замены существующего расширения на вредоносное потребуется сотрудник Perplexity с доступом к производственным ресурсам», — заявил представитель компании.

В Perplexity указали, что видео SquareX демонстрирует атаку, требующую значительного участия человека, а также подчеркнули, что установка локальных MCP и любые команды требуют подтверждения.

Также в компании сообщили, что не получали доступа к отчету SquareX, а исследователи не отвечали на запросы о доступе к информации об уязвимости.

В свою очередь, эксперты SquareX подтвердили журналистам, что на днях Perplexity исправила уязвимость, не предав этот факт огласке. Теперь атаки не работают, отображая ошибку «Local MCP is not enabled».