С 24 ноября по 5 декабря 2025 года компания «Пассворк» проводит акцию в честь «чёрной пятницы» — все версии коробочного решения для управления паролями будут доступны со скидкой 50%.

О «Пассворке»

«Пассворк» — комплексное решение для управления паролями и конфиденциальными данными, разработанное специально для компаний и государственных учреждений, которым критически важна безопасность и полный контроль над инфраструктурой.

Решение обеспечивает централизованное хранение и управление всеми корпоративными секретами — от учётных записей и паролей до сертификатов и ключей. В отличие от облачных решений, все данные остаются на ваших серверах, что гарантирует полный контроль и соответствие требованиям информационной безопасности.

«Пассворк» адаптируется под любые корпоративные требования и политики информационной безопасности. Решение разворачивается в изолированных офлайн-контурах и облачных средах.

О компании

ООО «Пассворк» — российский разработчик ИБ-решений для управления паролями и конфиденциальными данными, специализирующийся на создании защищенных систем для бизнеса и государственного сектора с 2014 года. Продукт компании используется в крупнейших российских компаниях и государственных учреждениях.

Для кого создан «Пассворк»

«Пассворк» создан для компаний любого размера — от малого бизнеса до системообразующих предприятий и государственных учреждений с повышенными требованиями к безопасности. «Пассворк» решает ключевые задачи бизнеса: наводит порядок в управлении паролями и секретами, минимизирует риски утечек данных, упрощает аудит доступа и ускоряет работу сотрудников.

Ключевые преимущества

Контроль . Все данные остаются на ваших серверах. Полное управление инфраструктурой и конфиденциальной информацией.

. Все данные остаются на ваших серверах. Полное управление инфраструктурой и конфиденциальной информацией. Безопасность . Архитектура Zero knowledge, защита корпоративного уровня с шифрованием данных и многофакторной аутентификацией.

. Архитектура Zero knowledge, защита корпоративного уровня с шифрованием данных и многофакторной аутентификацией. Централизация . «Пассворк» объединяет все корпоративные секреты в единой экосистеме.

. «Пассворк» объединяет все корпоративные секреты в единой экосистеме. Гибкость . Детальная настройка прав доступа с помощью ролей и групп. Настраиваемая структура сейфов адаптируется под любую организационную модель — от небольших отделов до сложных холдинговых структур.

. Детальная настройка прав доступа с помощью ролей и групп. Настраиваемая структура сейфов адаптируется под любую организационную модель — от небольших отделов до сложных холдинговых структур. Интеграция . Поддержка Active Directory/LDAP, SSO, двухфакторная аутентификация и полнофункциональный API. «Пассворк» встраивается в существующую ИТ-инфраструктуру, не замедляя бизнес-процессы.

. Поддержка Active Directory/LDAP, SSO, двухфакторная аутентификация и полнофункциональный API. «Пассворк» встраивается в существующую ИТ-инфраструктуру, не замедляя бизнес-процессы. Развитие . Регулярные обновления продукта и внедрение новых функций. Качественная техническая поддержка и сопровождение на всех этапах: от установки до масштабирования.

. Регулярные обновления продукта и внедрение новых функций. Качественная техническая поддержка и сопровождение на всех этапах: от установки до масштабирования. Гарантия надежности . «Пассворк» проверен в крупнейших компаниях и государственных структурах России. Продукт включен в единый реестр российского ПО Минцифры, имеет все необходимые лицензии ФСТЭК и ФСБ.

. «Пассворк» проверен в крупнейших компаниях и государственных структурах России. Продукт включен в единый реестр российского ПО Минцифры, имеет все необходимые лицензии ФСТЭК и ФСБ. Совместимость. Сертифицирован для работы с Astra Linux, РЕД Софт, МСВСфера, Pangolin DB, ОС «Атлант» и многими другими российскими решениями.

Условия акции «Чёрная пятница»

Акция стартует 24 ноября 2025 года и продлится до 5 декабря 2025 года включительно. В рамках специального предложения все версии и редакции коробочного решения доступны со скидкой 50%. Вы получаете полнофункциональный продукт с техподдержкой, регулярными обновлениями и сопровождением.

Подробная информация об условиях акции и технических характеристиках продукта доступна на сайте компании.

Орфография, пунктуация и типографика сохранены по просьбе заказчика.

Реклама. ООО «Пассворк». ИНН 2901311774.