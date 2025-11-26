Издание XDA Developers напоминает, что использовать твердотельные накопители для долгосрочного архивного хранения — рискованная затея. Если SSD годами лежат без подключения питания, данные могут повредиться или исчезнуть вовсе.

В отличие от HDD, которые хранят данные на намагниченных пластинах, SSD записывают информацию путем изменения электрического заряда в ячейках NAND-флеш. Флеш-память считается энергонезависимой — данные сохраняются даже после отключения питания. Однако время, в течение которого SSD может надежно хранить данные без подключения к источнику питания, ограничено.

Согласно спецификациям JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council), даже бюджетные накопители с QLC NAND способны сохранять данные без питания около года. Более качественные TLC NAND продержатся до трех лет, MLC — до пяти лет, а премиальные SLC NAND — до десяти лет. Проблема в том, что большинство потребительских SSD используют TLC или QLC NAND, то есть пользователи, оставляющие накопители без питания дольше чем на год, рискуют утратить свою информацию.

Журналисты отмечают, что надежность QLC-памяти за последние годы улучшилась, поэтому реалистичным пределом хранения данных без подключения питания можно считать срок 2–3 года. Без питания заряд в ячейках NAND постепенно рассеивается, что приводит к потере информации или полному выходу SSD из строя.

То есть обычные SSD потребительского уровня нельзя назвать надежным вариантом для создания архивов, особенно для фотографов, видеографов и исследователей. HDD тоже подвержены деградации со временем, однако они более устойчивы к длительному отсутствию питания.

Отмечается, что описанный сценарий актуален не для всех. Обычным пользователям, у которых в рабочем ПК установлены SSD, волноваться не о чем — их компьютер остается выключенным не так долго. Потеря данных в таких случаях чаще происходит из-за скачков напряжения или брака.

XDA Developers также напоминает, что SSD не вечны, даже если не оставлять их пылиться в шкафу. Ограниченное количество циклов перезаписи NAND-флеш со временем выведет накопитель из строя, однако большинство пользователей заменят диск раньше, чем он выработает свой ресурс.

В качестве решения проблемы издание напоминает о необходимости резервного копирования — самом простом способ застраховаться от проблем с любыми носителями. Известное правило 3-2-1 гласит: нужно хранить три копии данных минимум на двух разных типах носителей, причем одна копия должна быть удаленной. Чаще всего это легко реализовать с помощью основного ПК, NAS и облачного хранилища.