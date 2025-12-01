Хакер #318. Pentest Award 2025
По данным издания «Код Дурова», YouTube массово требует от пользователей подтвердить свой возраст — нововведение затронуло аккаунты из СНГ, включая Беларусь и другие страны региона.
Уведомления появляются при попытке открыть видео с возрастными ограничениями. Платформа предлагает «предоставить дополнительную информацию», чтобы убедиться, что зритель совершеннолетний. Такие проверки могут затронуть и российских пользователей, которые заходят на YouTube через иностранные IP-адреса.
Для верификации возраста YouTube предлагает на выбор несколько вариантов:
- Скан документов. Можно загрузить копию паспорта или водительских прав.
- Селфи с распознаванием лица. Платформа использует технологию оценки возраста по фото (эту задачу выполняет сторонний подрядчик Google).
- Банковская карта или email. Пользователь может ввести данные карты или адрес электронной почты. В последнем случае Google передаст email партнеру VerifyMy, который проверяет, на каких сайтах и в каких приложениях этот адрес использовался ранее.
Впервые на принудительную проверку возраста пожаловались западные пользователи еще в конце сентября. Нововведение связывают с ужесточением законодательства в Великобритании и странах ЕС, где власти требуют от платформ контролировать возраст своей аудитории.
Пока неясно, распространится ли требование на всех пользователей из стран СНГ или останется выборочным.