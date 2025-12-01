По данным издания «Код Дурова», YouTube массово требует от пользователей подтвердить свой возраст — нововведение затронуло аккаунты из СНГ, включая Беларусь и другие страны региона.

Уведомления появляются при попытке открыть видео с возрастными ограничениями. Платформа предлагает «предоставить дополнительную информацию», чтобы убедиться, что зритель совершеннолетний. Такие проверки могут затронуть и российских пользователей, которые заходят на YouTube через иностранные IP-адреса.

Для верификации возраста YouTube предлагает на выбор несколько вариантов:

Скан документов. Можно загрузить копию паспорта или водительских прав.

Можно загрузить копию паспорта или водительских прав. Селфи с распознаванием лица. Платформа использует технологию оценки возраста по фото (эту задачу выполняет сторонний подрядчик Google).

Платформа использует технологию оценки возраста по фото (эту задачу выполняет сторонний подрядчик Google). Банковская карта или email. Пользователь может ввести данные карты или адрес электронной почты. В последнем случае Google передаст email партнеру VerifyMy, который проверяет, на каких сайтах и в каких приложениях этот адрес использовался ранее.

Впервые на принудительную проверку возраста пожаловались западные пользователи еще в конце сентября. Нововведение связывают с ужесточением законодательства в Великобритании и странах ЕС, где власти требуют от платформ контролировать возраст своей аудитории.

Пока неясно, распространится ли требование на всех пользователей из стран СНГ или останется выборочным.