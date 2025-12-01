По данным издания «Код Дурова», YouTube массово требует от пользователей подтвердить свой возраст — нововведение затронуло аккаунты из СНГ, включая Беларусь и другие страны региона.

Уведомления появляются при попытке открыть видео с возрастными ограничениями. Платформа предлагает «предоставить дополнительную информацию», чтобы убедиться, что зритель совершеннолетний. Такие проверки могут затронуть и российских пользователей, которые заходят на YouTube через иностранные IP-адреса.

Для верификации возраста YouTube предлагает на выбор несколько вариантов:

  • Скан документов. Можно загрузить копию паспорта или водительских прав.
  • Селфи с распознаванием лица. Платформа использует технологию оценки возраста по фото (эту задачу выполняет сторонний подрядчик Google).
  • Банковская карта или email. Пользователь может ввести данные карты или адрес электронной почты. В последнем случае Google передаст email партнеру VerifyMy, который проверяет, на каких сайтах и в каких приложениях этот адрес использовался ранее.

Впервые на принудительную проверку возраста пожаловались западные пользователи еще в конце сентября. Нововведение связывают с ужесточением законодательства в Великобритании и странах ЕС, где власти требуют от платформ контролировать возраст своей аудитории.

Пока неясно, распространится ли требование на всех пользователей из стран СНГ или останется выборочным.

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • Открыть комментарии
    Подписаться
    Уведомить о
    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии