Представители Роскомнадзора (РКН) заявили СМИ, что выявили на популярной игровой платформе Roblox неподобающий для несовершеннолетних контент. По данным ведомства, в игровом пространстве создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий.

«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий», — сообщили в пресс-службе РКН.

Регулятор напомнил, что начиная с 2019 года на основании статей 15.1 и 15.3 закона 149-ФЗ многократно направлял администрации Roblox официальные уведомления с требованиями ограничить доступ к запрещенным материалам.

В январе и июле 2025 года платформа выполнила требование РКН об удалении материалов, содержащих персонажей и атрибутику ЛГБТ-сообщества (признано экстремистским движением и запрещено в России).

Как отмечает издание Forbes, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев допустил возможность блокировки платформы в России, если будет установлена связь между игрой и детской преступностью. Это заявление прозвучало на фоне трагического инцидента в Санкт-Петербурге с участием несовершеннолетней, произошедшего в конце ноября.