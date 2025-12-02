Министерство связи Индии издало предписание, согласно которому все производители мобильных устройств должны предустановить государственное приложение Sanchar Saathi на каждый смартфон, продаваемый в стране. Компании должны выполнить требование в течение 90 дней.

При этом приложение должно быть установлено не только на новые устройства, но и на девайсы, уже находящиеся в цепочке поставок — через обновление программного обеспечения.

Sanchar Saathi — это продукт Департамента телекоммуникаций Индии, который позиционируется как инструмент для защиты граждан от киберугроз и мошенничества. Приложение, доступное для Android и iOS, позволяет пользователям сообщать о подозрительных звонках, SMS и сообщениях в WhatsApp, блокировать украденные устройства и проверять подлинность телефонов по IMEI. Особое внимание в приложении уделяется борьбе с мошенническими международными звонками, которые маскируются под внутренние.

Согласно данным властей, с момента запуска в мае 2023 года через Sanchar Saathi заблокировали более 4,2 млн утерянных устройств, и около 724 000 гаджетов были успешно возвращены владельцам. В общей сложности приложение установлено более 11,4 млн раз.

Обязательная установка Sanchar Saathi вызвала множество споров и серьезные опасения относительно конфиденциальности пользователей. Дело в том, что, согласно описанию приложения в Google Play Store, приложение запрашивает многочисленные разрешения, в том числе на доступ к SMS, журналу звонков, камере, файлам на устройстве, а также к идентификационным данным телефона.

В пресс-релизе Министерства связи говорится, что предустановка Sanchar Saathi необходима для защиты граждан от покупки неоригинальных телефонов, а также для упрощения сообщений о подозрениях в неправомерном использовании телекоммуникационных ресурсов.

Правительство обосновывает необходимость предустановки приложения борьбой с поддельными IMEI-номерами, которые создают серьезные проблемы для телекоммуникационной безопасности. Дело в том, что в Индии в случае перепродажи украденных или занесенных в черный список устройств, покупатель становится пособником преступления, что приводит к финансовым потерям и юридическим проблемам. Заблокированные или занесенные в черный список IMEI можно проверить через Sanchar Saathi.

«Мобильные телефоны с дублированными или поддельными IMEI представляют серьезную угрозу кибербезопасности телекоммуникаций. Поддельные и измененные IMEI в телекоммуникационных сетях приводят к ситуациям, когда один и тот же IMEI одновременно используется на разных устройствах в разных местах, что создает трудности в борьбе с преступной деятельностью», — сообщают в ведомстве.

Согласно распоряжению правительства, о котором сообщает Reuters, производители обязаны обеспечить видимость и доступность приложения при первой настройке устройства, а впоследствии его функции не могут быть отключены или ограничены.

Хотя изначально сообщалось, что пользователи не смогут удалить или деактивировать приложение, министр Джйотирадитья Скиндия (Jyotiraditya Scindia) заявил в соцсети X, что использование приложения является «полностью добровольным и демократичным», и пользователи могут удалить его в любое время. СМИ отмечают, что это заявление расходится с текстом самого предписания.

По информации источников Reuters, компания Apple не планирует выполнять требование индийских властей, ссылаясь на то, что компания не следует подобным распоряжениям нигде в мире из-за угроз конфиденциальности и безопасности для пользователей и экосистемы iOS.

Отметим, что распоряжение о предустановке приложения Sanchar Saathi на все устройства — не единственное недавнее нововведение индийских властей в сфере цифровой безопасности. В конце ноября 2025 года власти страны выпустили еще одно предписание, затрагивающее популярные мессенджеры (включая WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, JioChat, Arattai и другие платформы).

Согласно новым правилам, эти приложения обязаны блокировать доступ пользователям без активной SIM-карты в устройстве. В течение 90 дней сервисы должны обеспечить постоянную привязку SIM-карты к аккаунту, а при использовании веб-версий — автоматически завершать сеанс каждые шесть часов с повторной авторизацией через QR-код.

В правительстве объясняют эти меры борьбой с мошенничеством: большинство приложений проверяют номер телефона только один раз — при установке, после чего продолжают работать даже при извлечении или деактивации SIM-карты. По словам индийских властей, этим активно пользуются преступники.