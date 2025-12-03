Компания Microsoft предупредила пользователей о новой проблеме, возникающей после установки августовских обновлений Windows 11. На экране блокировки может пропадать кнопка выбора авторизации с использованием пароля, хотя сама функция продолжает работать.

В Windows 11 иконка для ввода пароля появляется только в том случае, когда доступны несколько способов входа (например, PIN-код, ключ безопасности, пароль, отпечаток пальца). Если используется только пароль, система просто показывает поле ввода и не показывает отдельный значок.

Как сообщают представители Microsoft, после установки необязательного обновления KB5064081 за август 2025 года или последующих апдейтов для Windows 11 24H2 и 25H2, пользователи, у которых включено несколько методов входа, могут не видеть иконку пароля на экране блокировки. При этом в компании подчеркивают, что если навести курсор на пустую область, где должна быть иконка, и кликнуть, это сработает, и получится войти в систему с использованием пароля.

«Если вы наведете курсор на место, где должна быть иконка, то увидите, что кнопка ввода пароля все еще доступна, — пишут разработчики. — Нажмите на эту область, чтобы открыть поле ввода и ввести пароль. После этого вы сможете войти как обычно».

Никаких иных способов решения проблемы представители Microsoft пока не предлагают, только пользоваться невидимой кнопкой. Однако в компании уверяют, что уже работают над исправлением этого бага (хотя точных сроков выхода патча пока нет).

Стоит отметить, что в конце сентября компания устраняла другую проблему, тоже вызванную необязательным обновлением KB5064081: при попытке воспроизведения DRM-видео в приложениях для Blu-ray/DVD/цифрового ТВ могли возникать прерывания, зависания или уход в черный экран.