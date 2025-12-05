Пользователи заметили, что после обновления в мобильном приложении «Госуслуг» для Android пропала кнопка «Пропустить» при авторизации, и для входа в систему требуется установка мессенджера Max. Представители «Минцифры» подтвердили, что ради борьбы с мошенничеством принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через SMS.

Судя по отзывам в официальном магазине Google Play, на этой неделе пользователи столкнулись с тем, что приложение «Госуслуги» требует подтверждения входа через мессенджер Max. Ранее от этого приложения можно было отказаться с помощью кнопки «Пропустить», однако теперь кнопку убрали.

Как видно на скриншотах выше, представители Минцифры РФ отвечали, что это не сбой, а нововведение, призванное сократить риски перехвата SMS-сообщений и кражи учетных данных:

«Для минимизации рисков перехвата SMS и кражи учетных данных Госуслуги переходят на более безопасный способ аутентификации. Подтверждение входа по SMS останется доступным для тех пользователей, у которых нет смартфона и которые не могут установить приложение Max», — отвечали разработчики приложения.

При этом поддержка приложения порой противоречила сама себе, и в некоторых ответах пользователям сообщали, что установку мессенджера можно пропустить.

Сегодня, 5 декабря 2025 года, представители Минцифры РФ опубликовали официальное заявление, в котором сообщили, что начат постепенный отказ от подтверждения входа на портал «Госуслуги» через SMS ради борьбы с мошенничеством. Ниже цитируем сообщение министерства полностью.

«Двухфакторная аутентификация эффективно защищает информационные ресурсы от несанкционированного доступа. На Госуслугах можно выбрать один из нескольких вариантов подтверждения входа. Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи Госуслуг непреднамеренно передают СМС-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через СМС — пока это решение касается только входа на «Госуслуги» через мобильные устройства. Варианты второго фактора защиты с помощью одноразового кода в мессенджере МАХ

с помощью одноразового кода из специального приложения

по биометрии

СМС — только для пользователей десктопной версии Госуслуг Преимущества кода в МАХ Этот способ имеет дополнительную защиту от социальной инженерии — перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника. Если ответы вызовут подозрение — он не выдаст код и предупредит об опасности. Подключить в качестве второго фактора защиты одноразовый код в МАХ можно на баннере при входе на портал или в приложение «Госуслуги». В разделе «Безопасность» можно выбрать другие варианты дополнительной защиты вместо кода в Max — одноразовый код из приложения на вашем устройстве или вход по биометрии. Обратите внимание, вводить логин, пароль и второй фактор защиты при каждом входе в мобильное приложение «Госуслуги» не нужно — сессия длится 6 месяцев».

Пользователи уже нашли несколько способов избежать установки Max. К примеру, на Android-устройствах можно открыть сайт «Госуслуги» в версии для ПК.

Также изменить настройки двухфакторной аутентификации можно в личном кабинете. В разделе «Безопасность» → «Вход в систему» доступны альтернативные варианты: вход с подтверждением через SMS или с помощью одноразового кода TOTP (потребуется приложение Google Authenticator или «Яндекс Ключ»). Однако для изменения этих настроек все равно придется сначала войти в аккаунт — либо через Max, либо на десктопе или через браузер.