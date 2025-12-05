Роскомнадзор обновил настройки ТСПУ (технических средств противодействия угрозам) и начал активно блокировать три протокола — VLESS, SOCKS5 и L2TP. Об этом сообщили РБК источники на рынке телекоммуникаций и ИБ, которые говорят, что регулятор пытается усложнить доступ к средствам обхода блокировок для пользователей.

По информации издания, пользователи жалуются на сбои в работе VPN с конца ноября 2025 года. Особенно много жалоб поступает из Татарстана, Удмуртии, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Томской, Волгоградской областей и Приморского края.

Собеседники издания говорят, что VLESS был одним из последних относительно стабильных протоколов, который успешно обходил детектирование ТСПУ. Однако теперь Роскомнадзор научился его фильтровать: системы ТСПУ определяют его по косвенным признакам, например, когда трафик идет с зарубежных IP или когда доменное имя не совпадает с источником данных.

«В отличие от других протоколов, VLESS оставляет минимум технических следов, что долгое время затрудняло его обнаружение. Теперь же системы ТСПУ научились определять его по косвенным признакам», — пояснил журналистам директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

SOCKS5 и L2TP — более старые протоколы, которые не шифруют трафик сами по себе, однако используются в связке с другими инструментами. По словам специалистов, в последние месяцы они стали популярны и используются для обхода блокировок, на что и обратил внимание регулятор.

Эксперты прогнозируют, что полностью заблокировать эти протоколы будет сложно — это бесконечная гонка, где РКН блокирует, а VPN-сервисы находят новые способы обхода. Однако для обычных пользователей это означает, что публичные и простые в использовании VPN будут работать все хуже. Частые сбои и необходимость переключаться между серверами и протоколами станут нормой.

«Борьба с такими технологически продвинутыми протоколами — это путь к постепенному повышению стоимости и сложности обхода блокировок для массового пользователя», — резюмирует Бедеров.

Представители Роскомнадзора заявили изданию, что «последовательно обеспечивают развитие систем безопасности функционирования на территории России сети “Интернет” и сети связи общего пользования», что направлено на защиту от «актуальных технологических и информационных угроз».

Параллельно с этим власти продолжают продвигать идею «белых списков» и стремятся изменить пользовательские привычки в пользу доверенных российских сервисов.

«Важным инструментом в этой борьбе становится практика белых списков, которая уже применяется, например, для обеспечения бесперебойной работы ключевых отечественных онлайн-сервисов. Это означает, что доверенные ресурсы, соблюдающие российское законодательство, получают приоритет, а нежелательные постепенно отсекаются», — комментирует генеральный директор «Эффорт Телеком» Алексей Тарасов.

В целом эксперты сходятся во мнении, что обход блокировок никуда не денется, но станет дороже, сложнее и потребует более продвинутых решений. Бесплатные и массовые VPN первыми попадут под удар, а пользователям придется либо платить больше, либо разбираться в технических нюансах.