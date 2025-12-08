ФБР сообщает, что мошенники придумали новый способ обмана пользователей: преступники используют фотографии из соцсетей, обрабатывают их с помощью ИИ и применяют в схемах «виртуального похищения», требуя выкуп за якобы захваченных родственников. На самом деле людей, разумеется, не похищают.

В рамках новой мошеннической схемы преступники связываются с пользователями через текстовые сообщения, заявляя, что похитили их родственника, и требуют немедленно заплатить выкуп. В качестве доказательства своих слов (а также доказывая, что якобы похищенный человек еще жив), злоумышленники используют найденные в соцсетях фотографии, прошедшие определенную обработку.

При этом мошенники нередко используют функцию самоуничтожающихся сообщений, чтобы ограничить время на анализ присланных изображений и не дать жертве прийти в себя.

«Часто преступники угрожают жестокой расправой над заложником, если деньги не будут переведены незамедлительно. Затем они отправляют фото или видео, которые на первый взгляд выглядят подлинными. Но при внимательном рассмотрении видны несоответствия — например, отсутствие татуировок или шрамов, неправильные пропорции тела», — предупреждают в ФБР.

Правоохранители рекомендуют не поддаваться на создаваемое мошенниками ощущение срочности и тщательно проверять достоверность таких заявлений. Кроме того, в ФБР советуют не делиться личной информацией с незнакомыми людьми во время поездок, договориться с семьей о кодовом слове для экстренных ситуаций, а также всегда пытаться связаться с «похищенным» родственником, прежде чем отправлять кому-то деньги.

Новое мошенничество напоминает давно известные схемы, когда злоумышленники звонят людям и представляются их родными, якобы попавшими в беду. ФБР относит такие атаки к категории emergency scams (экстренных мошенничеств). Сообщается, что в прошлом году бюро получило 357 жалоб на подобные схемы, а общий ущерб от них составил 2,7 млн долларов США.

Теперь мошенники стали применять ИИ-инструменты для создания весьма убедительных поддельных фото и видео, которыми подкрепляют свою ложь. Найти изображения людей в интернете несложно, а нейросети позволяют без труда отредактировать фото или сгенерировать новые.