Еврокомиссия оштрафовала социальную сеть X на 120 млн евро (около 140 млн долларов США) за нарушение требований прозрачности по Digital Services Act (DSA). В частности, в ЕС сочли, что платформа Илона Маска вводит пользователей в заблуждение галочками верификации, имеет непрозрачную рекламную базу и затрудняет исследователям доступ к данным.

DSA — свод правил, принятых в 2022 году. Он обязывает онлайн-платформы удалять вредоносный контент и защищать пользователей в странах ЕС.

Расследование работы X длилось два года. За это время комиссия проверила, как соцсеть справляется с манипуляциями информацией и распространением нелегального контента. Предварительные выводы были переданы представителям платформы еще в июле 2024 года.

В итоге регуляторы сочли, что X нарушает требования сразу по трем пунктам. Так, речь идет о вводящей в заблуждение системе «синих галочек» для «верифицированных» аккаунтов, непрозрачной рекламной базе данных, а также блокировании доступа исследователей к публичным данным.

Главная претензия к платформе — система верификации. В Еврокомиссии считают, что «синяя галочка» в X вводит пользователей в заблуждение, так как платформа позволяет купить значок «верифицированного аккаунта» без какой-либо проверки личности. Это усложняет оценку подлинности учетных записей, а также открывает двери для мошенничества и манипуляций.

«Этот обман подвергает пользователей риску стать жертвой мошенничества, включая фишинг через подмену личности, а также другие формы манипуляций со стороны злоумышленников», — отмечают в комиссии.

Подчеркивается, что DSA не требует от платформ обязательной верификации пользователей, однако запрещено ложно утверждать, что верификация произошла, хотя на самом деле ее не было.

Что касается рекламной базы X, по закону платформа обязана поддерживать прозрачный репозиторий рекламы, однако база социальной сети не соответствует требованиям DSA. Рекламная информация недоступна должным образом, а обработка запросов занимает слишком много времени. В итоге усложняется выявление мошеннических схем, ложной рекламы и кампаний по манипулированию общественным мнением.

Третья проблема — доступ к данным для исследователей. По информации Еврокомиссии, X установила барьеры, которые блокируют специалистам доступ к публичным данным платформы. Эти данные необходимы, чтобы изучать системные риски, с которыми сталкиваются пользователи.

У представителей X теперь есть 60 рабочих дней на то, чтобы устранить нарушения, касающиеся галочек верификации. Еще 90 дней дается на разработку планов по устранению проблем с доступом к данным для исследователей и рекламной базой. Если платформа проигнорирует требования властей, Еврокомиссия может наложить на X дополнительные периодические штрафы.