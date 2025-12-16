Разработчики Microsoft сообщают, что декабрьские обновления безопасности вызвали проблемы в работе службы Message Queuing (MSMQ), нарушив функциональность корпоративных приложений и сайтов на IIS.

Служба MSMQ доступна во всех версиях Windows в качестве опционального компонента. Она обеспечивает приложениям возможности сетевого взаимодействия и широко применяется в корпоративной среде.

Ошибка затрагивает системы под управлением Windows 10 22H2, Windows Server 2019 и Windows Server 2016, в которых установлены патчи KB5071546, KB5071544 и KB5071543, выпущенные в рамках «вторника обновлений» в декабре 2025 года.

Симптомы проблемы разнообразны: от неактивных очередей MSMQ и сбоев IIS-сайтов с ошибкой «недостаточно ресурсов» до невозможности приложений записывать данные в очереди. Также в некоторых системах появляется сообщение о нехватке оперативной памяти или места на диске, хотя ресурсов достаточно.

По данным специалистов Microsoft, причина кроется в изменениях модели безопасности MSMQ, которые затронули права доступа к критической системной папке. Теперь пользователям службы требуется доступ на запись в директорию C:\Windows\System32\MSMQ\storage, обычно доступную только администраторам.

«Проблема вызвана недавними изменениями в модели безопасности MSMQ и правах доступа NTFS для папки C:\Windows\System32\MSMQ\storage. Пользователям MSMQ теперь нужен доступ на запись в эту директорию, которая обычно доступна только для администраторов, — пояснили в Microsoft. — В результате попытки отправки сообщений через API MSMQ могут завершаться ошибками о нехватке ресурсов. Проблема также влияет на кластерные окружения MSMQ под нагрузкой».

В компании сообщают, что уже занимаются изучением проблемы, однако неизвестно, когда выйдет исправление, будет ли оно включено в очередной релиз, или компания выпустит патчи отдельно. Пока администраторам, столкнувшимся с проблемой, возможно, придется откатить упомянутые выше патчи, хотя это создает риски безопасности.­