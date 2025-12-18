Хакер #319. Атаки на банкоматы
Эксперты из компании Koi Security обнаружили вредоносную кампанию, которой дали имя GhostPoster. Злоумышленники использовали стеганографию для сокрытия вредоносного JavaScript-кода в логотипах 17 расширений для Firefox. Зараженные аддоны установили более 50 000 пользователей.
В общей сложности было найдено 17 вредоносных расширений — VPN-сервисы, переводчики, блокировщики рекламы и погодные виджеты:
- free-vpn-forever
- screenshot-saved-easy
- weather-best-forecast
- crxmouse-gesture
- cache-fast-site-loader
- freemp3downloader
- google-translate-right-clicks
- google-traductor-esp
- world-wide-vpn
- dark-reader-for-ff
- translator-gbbd
- i-like-weather
- google-translate-pro-extension
- 谷歌-翻译
- libretv-watch-free-videos
- ad-stop
- right-click-google-translate
Не все перечисленные расширения использовали одинаковую цепочку доставки полезной нагрузки, но все они демонстрируют одинаковое поведение и взаимодействуют с одной и той же инфраструктурой.
Отмечается, что на момент публикации отчета многие из них все еще были доступны в каталоге дополнений Firefox.
Как объясняют исследователи, вредоносный код скрывался в PNG-файлах логотипов расширений. Специальный скрипт парсил необработанные байты изображения, извлекал спрятанный там JavaScript-фрагмент и запускал его. Этот фрагмент выступал загрузчиком, который через 48 часов после установки обращался к удаленному серверу за основным пейлоадом.
Чтобы избежать обнаружения системами мониторинга трафика, загрузчик в основном находятся в спящем режиме и скачивает пейлоад только в одном из десяти случаев. Если основной домен недоступен, малварь переключается на резервный.
Полученная полезная нагрузка многократно обфусцирована путем замены регистра символов и использования base64. После расшифровки данные дополнительно шифруются с помощью XOR, где ключ генерируется на основе runtime ID расширения.
Финальный пейлоад получает доступ к браузеру и может:
- подменять партнерские ссылки на крупных сайтах e-commerce, перенаправляя комиссию атакующим;
- внедрять код отслеживания Google Analytics на каждую страницу, которую открывает пользователь;
- удалять защитные HTTP-заголовки из всех ответов;
- обходить CAPTCHA тремя разными способами, чтобы симулировать действия реального пользователя;
- внедрять невидимые iframe для мошенничества с рекламой и кликами (такие фреймы самоуничтожаются через 15 секунд).
Хотя малварь не похищает пароли и не перенаправляет жертв на фишинговые страницы, исследователи подчеркивают, что она угрожает конфиденциальности пользователей. Главная опасность заключается в том, что скрытый загрузчик позволяет операторам GhostPoster в любой момент развернуть в системах жертв более агрессивный пейлоад.
Представители Mozilla сообщили СМИ, что команда по работе с дополнениями уже расследовала этот инцидент и удалила все опасные расширения из каталога addons.mozilla.org.
«Безопасность пользователей — наш главный приоритет. Мы обновили автоматические системы обнаружения, чтобы выявлять и блокировать расширения с похожими паттернами атак сейчас и в будущем. Мы продолжим улучшать защиту по мере появления новых угроз», — заявляют в Mozilla.