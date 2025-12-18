Эксперты из компании Koi Security обнаружили вредоносную кампанию, которой дали имя GhostPoster. Злоумышленники использовали стеганографию для сокрытия вредоносного JavaScript-кода в логотипах 17 расширений для Firefox. Зараженные аддоны установили более 50 000 пользователей.

В общей сложности было найдено 17 вредоносных расширений — VPN-сервисы, переводчики, блокировщики рекламы и погодные виджеты:

  1. free-vpn-forever
  2. screenshot-saved-easy
  3. weather-best-forecast
  4. crxmouse-gesture
  5. cache-fast-site-loader
  6. freemp3downloader
  7. google-translate-right-clicks
  8. google-traductor-esp
  9. world-wide-vpn
  10. dark-reader-for-ff
  11. translator-gbbd
  12. i-like-weather
  13. google-translate-pro-extension
  14. 谷歌-翻译
  15. libretv-watch-free-videos
  16. ad-stop
  17. right-click-google-translate

Не все перечисленные расширения использовали одинаковую цепочку доставки полезной нагрузки, но все они демонстрируют одинаковое поведение и взаимодействуют с одной и той же инфраструктурой.

Отмечается, что на момент публикации отчета многие из них все еще были доступны в каталоге дополнений Firefox.

Как объясняют исследователи, вредоносный код скрывался в PNG-файлах логотипов расширений. Специальный скрипт парсил необработанные байты изображения, извлекал спрятанный там JavaScript-фрагмент и запускал его. Этот фрагмент выступал загрузчиком, который через 48 часов после установки обращался к удаленному серверу за основным пейлоадом.

Чтобы избежать обнаружения системами мониторинга трафика, загрузчик в основном находятся в спящем режиме и скачивает пейлоад только в одном из десяти случаев. Если основной домен недоступен, малварь переключается на резервный.

Полученная полезная нагрузка многократно обфусцирована путем замены регистра символов и использования base64. После расшифровки данные дополнительно шифруются с помощью XOR, где ключ генерируется на основе runtime ID расширения.

Финальный пейлоад получает доступ к браузеру и может:

  • подменять партнерские ссылки на крупных сайтах e-commerce, перенаправляя комиссию атакующим;
  • внедрять код отслеживания Google Analytics на каждую страницу, которую открывает пользователь;
  • удалять защитные HTTP-заголовки из всех ответов;
  • обходить CAPTCHA тремя разными способами, чтобы симулировать действия реального пользователя;
  • внедрять невидимые iframe для мошенничества с рекламой и кликами (такие фреймы самоуничтожаются через 15 секунд).

Хотя малварь не похищает пароли и не перенаправляет жертв на фишинговые страницы, исследователи подчеркивают, что она угрожает конфиденциальности пользователей. Главная опасность заключается в том, что скрытый загрузчик позволяет операторам GhostPoster в любой момент развернуть в системах жертв более агрессивный пейлоад.

Представители Mozilla сообщили СМИ, что команда по работе с дополнениями уже расследовала этот инцидент и удалила все опасные расширения из каталога addons.mozilla.org.

«Безопасность пользователей — наш главный приоритет. Мы обновили автоматические системы обнаружения, чтобы выявлять и блокировать расширения с похожими паттернами атак сейчас и в будущем. Мы продолжим улучшать защиту по мере появления новых угроз», — заявляют в Mozilla.

