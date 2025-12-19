Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон (Ken Paxton) обвинил пять крупных производителей телевизоров в незаконном сборе данных пользователей: устройства фиксируют, что смотрят их владельцы, используя технологию автоматического распознавания контента (Automated Content Recognition, ACR).

Обвинения коснулись компаний Sony, Samsung, LG, а также китайских производителей Hisense и TCL Technology Group Corporation. При этом в офисе генпрокурора отдельно подчеркнули «серьезные опасения» насчет китайских компаний, которые обязаны следовать закону КНР о национальной безопасности, что потенциально может открывать китайскому правительству доступ к данным американских пользователей.

Согласно искам, поданным в суды Техаса, производители телевизоров используют технологию ACR для захвата скриншотов каждые 500 миллисекунд. Технология позволяет отслеживать активность пользователей в режиме реального времени и передавать собранную информацию на серверы компаний (причем без ведома и согласия владельцев устройств). Затем собранную информацию продают тем компаниям, которые больше платят, ради показов таргетированной рекламы.

«Компании, особенно связанные с Коммунистической партией Китая, не имеют права незаконно записывать устройства американцев внутри их собственных домов, — заявил Пакстон. — Такие действия являются вторжением в частную жизнь, вводят в заблуждение и нарушают закон. Базовое право на приватность будет защищено в Техасе, потому что владение телевизором не означает отказ от личной информации в пользу технологических гигантов или иностранных противников».

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда производителей «умных» телевизоров обвиняют в слежке за пользователями. К примеру, еще в 2017 году производитель телевизоров Vizio (принадлежит Walmart) выплатил 2,2 млн долларов США, чтобы урегулировать обвинения, выдвинутые Федеральной торговой комиссией США и генпрокуратурой штата Нью-Джерси.

Тогда выяснилось, что Vizio собирала данные о просмотрах с 11 млн устройств без ведома и согласия владельцев через функцию Smart Interactivity. Так, с февраля 2014 года Vizio и связанная с ней компания выпускали «умные» ТВ (а старые модели дооснащали нужным софтом удаленно), которые фиксировали детальную информацию о просматриваемом контенте. Причем устройства фиксировали не только просмотр эфирных или кабельных каналов, Vizio также интересовало, что пользователи смотрят на DVD или посредством стриминговых сервисов (к примеру, Netflix).

Собранные данные привязывались к демографической информации вроде пола, возраста, дохода и образования пользователей, а затем продавались третьим сторонам для показа таргетированной рекламы.

Кроме того, в 2024 году группа исследователей уже обвиняла производителей «умных» телевизоров (включая Samsung и LG) в использовании упомянутой выше технологии автоматического распознавания контента (ACR), похожей на Shazam.

Согласно докладу, подготовленному учеными из Университетского колледжа Лондона, Калифорнийского университета в Девисе и Мадридского университета имени Карла III, система слежения работает даже тогда, когда телевизоры используются в качестве внешних дисплеев, то есть подключены через HDMI к другим девайсам. Таким образом, ACR может перехватывать контент с игровых консолей или ноутбуков, подключенных к ТВ.