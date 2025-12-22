Ежегодный отчет блокчейн-аналитиков из компании Chainalysis показал, что за прошедший год злоумышленники похитили 3,41 млрд долларов в криптовалюте. При этом более 2,02 млрд было украдено северокорейскими хакерами, и почти 1,5 млрд пришлось на ограбление криптовалютной биржи Bybit.

Как сообщает Chainalysis, 2,02 млрд долларов — это лишь нижняя планка оценки, которая все равно на 51% превосходит результаты прошлого года, когда злоумышленникам из КНДР удалось похитить 1,3 млрд долларов. Также отмечается, что за последние пять лет северокорейские хакеры украли минимум 6,75 млрд долларов в криптовалюте.

Как уже было отмечено выше, больше половины украденных в этом году средств (почти 1,5 млрд долларов) — это результат февральского взлома и ограбления криптобиржи Bybit. Эту атаку связывают с хак-группой TraderTraitor (она же Jade Sleet и Slow Pisces), входящей в состав Lazarus. Этот инцидент по-прежнему является крупнейшим криптовалютным ограблением в истории.

В своем отчете эксперты пишут, что северокорейские хакеры пользуются несколькими тактиками. Первая и наиболее известная — это операция Dream Job. Злоумышленники выходят на связь с потенциальными жертвами через LinkedIn или WhatsApp, представляясь рекрутерами, и предлагают работу в крупных компаниях из сферы обороны, химической промышленности, аэрокосмики или технологий. Когда жертва попадется на удочку хакеров, под видом тестовых заданий ее вынуждают установить малварь вроде BURNBOOK, MISTPEN или BADCALL.

Цель этой кампании двойная: похитить конфиденциальные данные, а также «заработать» деньги в обход санкций.

Вторая тактика — внедрение в компании собственных ИТ-специалистов. Северокорейские разработчики устраиваются на работу в компании по всему миру, включая криптобиржи, используя поддельные документы и работая через подставные фирмы (вроде DredSoftLabs и Metamint Studio). Проникнув внутрь, они получают доступ к критически важным системам. Этот метод получил кодовое название Wagemole.

«Рост краж в 2025 году, вероятно, связан с расширением практики внедрения ИТ-работников на биржи, в криптокомпании и Web3-проекты, — говорится в отчете Chainalysis. — Это позволяет хакерам быстрее проникать в системы и получать привилегированный доступ перед масштабной кражей».

После хищения средств начинается процесс их отмывания. По данным исследователей, в основном хакеры из КНДР работают через китайские сервисы по переводу денег, а также используют кроссчейн-мосты, криптовалютные миксеры и специализированные площадки вроде Huione.

Как правило, украденная криптовалюта проходит три этапа отмывания, которые занимают примерно 45 дней.

Этап 1: Первичное отмывание (0-5 дней) — средства оперативно дистанцируются от источника кражи через DeFi-протоколы и миксеры.

— средства оперативно дистанцируются от источника кражи через DeFi-протоколы и миксеры. Этап 2: Начальная интеграция (6-10 дней) — активы перемещаются на криптобиржи, второстепенные миксеры и кроссчейн-мосты вроде XMRt.

— активы перемещаются на криптобиржи, второстепенные миксеры и кроссчейн-мосты вроде XMRt. Этап 3: Финальная интеграция (20-45 дней) — происходит окончательная конвертация в фиатные деньги или другие активы через сервисы обмена.