Приложение Be My Eyes, которое помогает незрячим и слабовидящим людям через видеосвязь с волонтерами, перестало работать в России, что подтверждают его разработчики. По информации СМИ, пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом еще в начале декабря. Однако в Роскомнадзоре сообщили, что не ограничивают работу сервиса.

Сервис Be My Eyes является одним из крупнейших в мире в своем роде. Он позволяет связать незрячего человека с волонтером по видеосвязи или в чате, чтобы волонтер мог в режиме реального времени описать, что видит через камеру смартфона, помочь распознать объекты и сориентироваться в повседневных ситуациях. Помимо живых помощников, в приложении работал ИИ-ассистент для распознавания изображений.

Директор по маркетингу Be My Eyes Энди Бейли (Andy Bailey) подтвердил изданию «Такие дела», что проблемы в работе приложения, скорее всего, связаны с блокировкой некоторых поставщиков услуг компании в России.

«Приносим извинения за это, но, к сожалению, до тех пор пока ситуация с блокировками не изменится, наши услуги могут быть недоступны в России», — заявил он.

Однако после выхода этой публикации представители Роскомнадзора сообщили ТАСС, что ведомство не блокировало работу сервиса в России.