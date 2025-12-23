Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разрабатывает единый обезличенный идентификатор для всех цифровых платформ. Об этом заявила замглавы ведомства Белла Черкесова на заседании Общественного совета. Главная цель — точнее считать аудиторию и избавиться от проблем с дублированием пользователей в статистике.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минцифры, в настоящее время один человек, который заходит на сайт с телефона, планшета и ноутбука, учитывается в статистике как три разных пользователя. Это серьезно искажает метрики, особенно для онлайн-кинотеатров и соцсетей. В Минцифры предлагают привязывать ID к номеру телефона, после чего сразу обезличивать данные перед передачей в Mediascope — компанию, которая занимается измерением ТВ и онлайн-аудитории.

Черкесова подчеркнула, что идет работа по унификации данных и улучшению медиаизмерений. К обсуждениям уже подключились российские онлайн-кинотеатры, а документ активно обсуждается с бизнесом и заинтересованными ведомствами.

В Минцифры пояснили журналистам механику: интернет-ресурсы из реестра Роскомнадзора будут передавать Mediascope данные о просмотрах и активности пользователей в зашифрованном и уже обезличенном виде. Измеритель аудитории не получит никакой информации о том, что смотрел конкретный человек — обезличивание происходит на стороне самих платформ.

«Никто никогда не узнает, что смотрел конкретный пользователь. Данные передаются компании Mediascope в уже обезличенном виде. То есть обезличивает их не измеритель аудитории, а интернет-ресурсы», — говорят в ведомстве.

Также подчеркивается, что единый ID будет неизменным. Идентификатор будет закреплен за пользователем на всех площадках, что должно решить проблему в статистике.

Вице-президент Ассоциации рекламных и исследовательских интернет-ресурсов (АРИР) Александр Папков отметил, что для рекламодателей ключевая проблема — невозможность сопоставить профили пользователей на разных площадках. Экосистемы блокируют данные внутри себя и не позволяют проводить кроссплатформенную синхронизацию. В итоге рекламный контакт дублируется, что увеличивает его стоимость.

По словам Папкова, унификация ID решит задачу только частично. Важнее выстроить защищенный обмен данными без доступа к чувствительной для бизнеса информации. Это позволило бы создать продукты, которые обеспечивают прозрачность размещений, доступ к достоверным данным и оценку вклада рекламы в продажи.

Специалист подчеркнул: даже при введении единого идентификатора критически важно обеспечить равный доступ к его возможностям для всех участников рынка, так как только в условиях честной конкуренции появятся передовые решения.