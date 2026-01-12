Итальянский регулятор AGCOM оштрафовал Cloudflare на рекордные 14,2 миллиона евро за отказ блокировать пиратские сайты через публичный DNS-резолвер 1.1.1.1. В компании утверждали, что фильтрация технически невозможна без ущерба для производительности, но регулятор с этим не согласился.

Как рассказывает издание TorrentFreak, запущенная в 2024 году система Piracy Shield разрабатывалась для борьбы с пиратством в Италии. Она была создана преимущественно для блокировки трансляций спортивных событий — доменные имена и IP-адреса пиратских ресурсов должны блокироваться в течение 30 минут после их обнаружения.

Система действительно помогла заблокировать множество пиратских ресурсов, но не обошлось без проблем. Появились многочисленные сообщения об избыточной блокировке — Piracy Shield блокировал доступ к легитимным сайтам и сервисам. Большинство таких инцидентов были связаны с компанией Cloudflare, которая открыто критиковала итальянскую инициативу. Помимо публичных заявлений, компания отказалась фильтровать пиратские ресурсы через свой публичный DNS 1.1.1.1.

Отказ Cloudflare послужил причиной для расследования AGCOM. В итоге регулятор пришел к выводу, что компания нарушила требования итальянского законодательства, так как Piracy Shield обязывает DNS-провайдеров и VPN-сервисы блокировать конкретные сайты.

Спор разгорелся из-за невыполнения предписания AGCOM 49/25/CONS, выпущенного в феврале 2025 года. Документ требовал от Cloudflare блокировать DNS-резолвинг и трафик к списку доменов и IP-адресов, связанных с нарушением авторских прав.

Cloudflare отказалась применять эти меры к своему публичному DNS. Тогда в компании заявили, что такая фильтрация будет необоснованной и непропорциональной. По словам представителей Cloudflare, подобная блокировка коснется миллиардов ежедневных запросов, «крайне негативно» скажется на задержках и в итоге замедлит сервис для легитимных пользователей по всему миру.

Однако регулятор возразил, что у Cloudflare есть все технологические возможности и ресурсы для внедрения требуемых мер. Также в AGCOM напомнили о большом опыте компании в области сложного управления трафиком и отвергли предположения о том, что выполнение предписания может негативно повлиять на работу сервиса.

В результате, после рассмотрения всех аргументов, AGCOM назначил Cloudflare штраф в размере 14 247 698 евро. Регулятор постановил, что компания не выполнила требования антипиратского законодательства страны. Штраф составляет 1% от глобальной выручки компании (максимальный размер штрафа может доходить до 2%).

По словам представителей AGCOM, это первый штраф такого типа, масштаба и размера. Также отмечается, что эта мера особенно значима с учетом роли, которую играет Cloudflare. По данным регулятора, компания связана примерно с 70% пиратских сайтов, попавших в его поле зрения.

В подробном анализе AGCOM подчеркивает, что сотрудничество со стороны Cloudflare «критически важно» для соблюдения итальянского антипиратского законодательства, ведь сервисы компании позволяют пиратским сайтам обходить стандартные блокировки.

Как отмечает издание, Cloudflare решительно оспаривала все обвинения на протяжении разбирательства в AGCOM и ранее критиковала систему Piracy Shield за отсутствие прозрачности и соблюдения надлежащих правовых процедур.

Теперь Cloudflare намерена обжаловать наложенный на нее штраф, о чем сообщил в социальной сети X сооснователь и CEO компании Мэттью Принс (Matthew Prince). Журналисты полагают, что эта апелляция может привлечь внимание других операторов публичных DNS, включая Google и OpenDNS.

Принс пишет, что теперь компания вообще рассматривает возможность частичного ухода из Италии. Он перечислил возможные меры, среди которых: прекращение бесплатных услуг киберзащиты для предстоящих Олимпийских игр в Милане-Кортине; отказ от бесплатных услуг для итальянских пользователей; перенос серверов из итальянских городов; отмена планов по открытию офиса в Италии.