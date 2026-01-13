В минувшие выходные игроки Apex Legends столкнулись с необычной атакой — злоумышленники перехватывали управление их персонажами в реальном времени, отключали от серверов и меняли никнеймы.

Компания Respawn, которая является издателем популярной королевской битвы, подготовила публичное заявление об инциденте. Разработчики заверили, что проблема не связана с какими-либо эксплоитами или малварью.

Первые жалобы от игроков появились в пятницу, 9 января. Пользователи писали, что кто-то посторонний перехватывал контроль над их персонажами во время игры и пытался вытолкнуть за пределы карты. Некоторые пострадавшие публиковали записи геймплея, где видно странное поведение персонажей.

В субботу представители Respawn признали проблему и опубликовали официальное заявление:

«Мы фиксируем активный инцидент, связанный с безопасностью, из-за которого злоумышленники могут удаленно контролировать действия другого игрока в Apex Legends. По итогам предварительного расследования мы не выявили каких-либо доказательств того, что атакующие могут устанавливать или выполнять код, как в случае с RCE или инъекционными атаками».

При этом игроки продолжали сталкиваться с проблемами во время матчей: некоторых агрессивно выбрасывало с серверов, а контроль над персонажами перехватывали прямо во время боя. Один из пользователей предположил, что «кто-то получил административные привилегии» и добрался до отладочной системы сервера, что позволило атакующему применять аимбот (англ. aimbot, автоприцеливание и отсутствие отдачи и разброса во время стрельбы) и другие читы. Также многие отмечали, что никнеймы принудительно отключенных товарищей по команде менялись на «RSPN Admin».

Вскоре разработчики Respawn сообщили, что проблема решена. В компании не раскрыли никаких технических подробностей случившегося, однако намекнули, что произошедшее каким-то образом связано с читерами, и патч в итоге развернули в античит-системе игры.

«Борьба с читерами — это постоянная игра в кошки-мышки, и ваши сообщения крайне важны для нас, включая те, что помогли нам сегодня», — заявили в компании.

Как сообщает издание Bleeping Computer, по другим данным, тот же эксплоит около недели использовали против нескольких конкретных стримеров Apex Legends. Атакующие опустошали инвентарь жертв и уводили их персонажей за пределы карты, тем самым завершая игру досрочно.

Напомним, что в 2024 году игроки Apex Legends пострадали от похожей атаки. Тогда компания Electronic Arts была вынуждена отложить финалы турнира Apex Legends Global Series (ALGS) в Северной Америке, так как хакеры скомпрометировали профессиональных игроков прямо в ходе турнирного матча. Тогда участникам турнира принудительно установили читерское ПО, которое реализовало функциональность wallhack (возможность видеть сквозь стены) и аимбот.