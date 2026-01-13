В Роскомнадзоре сообщают, что обнаружили 35 случаев нарушений правил установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) — системы, через которую должен проходить весь интернет-трафик в России для фильтрации запрещенного контента.

В общей сложности нарушения допустили 33 компании. Представители регулятора пишут, что по четырем нарушениям суды уже вынесли решения и выписали штрафы, а материалы по шести случаям переданы в судебные инстанции. Остальных операторов вызвали на составление протоколов — после этого дела также отправят в суд.

Протоколы составляются в отношении провайдеров, которые не обеспечили прохождение интернет-трафика через ТСПУ, как того требует закон. Для рядовых сотрудников штрафы составляют от 30 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 000 до 100 000, для юридических лиц — от 500 000 до миллиона рублей.

При повторном нарушении штрафы возрастают, в этом случае компании могут получить штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей, а для должностных лиц и предпринимателей, которые дважды пропустили трафик в обход ТСПУ, предусмотрена уголовная ответственность по статье 274.2 УК РФ (до трех лет лишения свободы).

Как сообщалось ранее, по состоянию на осень 2025 года на сетях связи российских операторов было установлено более 1400 единиц ТСПУ, через которые проходит суммарный трафик свыше 132 Тбит/с.

Как сообщал руководитель лаборатории по исследованию перспективных технологий подведомственного РКН Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Владислав Смирнов, в ближайшие годы планируется переход на новую архитектуру ТСПУ и АСБИ для более эффективной работы с трафиком. Планируется, что система получит виртуализацию функций и локальную маршрутизацию, что должно повысить отказоустойчивость — при отказе одного сегмента трафик автоматически перенаправится на резервный.