Пользователи устройств Apple столкнулись с проблемой: приложения Options+ и G Hub компании Logitech перестали работать в macOS. Как оказалось, виной всему стало истечение срока действия сертификата подписи кода, который в компании забыли обновить.

Options+ представляет собой утилиту для настройки устройств ввода Logitech, а G Hub выполняет аналогичные функции для игровой периферии серии Logitech G. Оба приложения позволяют создавать профили для разных программ, переназначать кнопки, настраивать подсветку, чувствительность скролла и сенсора.

На прошлой неделе множество пользователей жаловались, что софт Logitech на macOS перестал загружаться. В результате стали недоступны пользовательские жесты, привязка клавиш и настройки прокрутки, и людям пришлось довольствоваться базовыми функциями устройств. К тому же многие впустую потратили время, пытаясь переустановить приложения, загружаясь в безопасном режиме и удаляя конфигурационные файлы.

Вскоре представители Logitech опубликовали заявление на портале технической поддержки, признав, что проблема возникла из-за истечения срока действия сертификата. Компания выпустила новые версии программ и предупредила пользователей о том, что не нужно удалять старые версии до установки обновлений. Иначе после восстановления работы программ будут потеряны все настройки.

«Теперь доступен новый установщик-патч для Logitech Options+ и G Hub, который исправляет проблему с запуском приложений в macOS, — пояснили в компании. — Неполадка возникла из-за истекшего сертификата, необходимого для работы приложений. Поскольку сертификат также влиял на встроенный апдейтер, вам нужно вручную скачать и установить обновленную версию. Не удаляйте приложение и следуйте инструкциям ниже».

Logitech предоставила следующие инструкции для установки патчей:

Options+

Шаг 1: Скачать обновленный установщик-патч для Options+.

Шаг 2: Дважды кликнуть по загруженному файлу.

Шаг 3: Установщик автоматически закроется, и запустится Options+.

Шаг 4: Все устройства, настройки и кастомизация должны полностью восстановиться.

G Hub

Шаг 1: Скачать обновленный установщик G Hub.

Шаг 2: Дважды кликнуть по загруженному установщику-патчу.

Шаг 3: Когда появится сообщение «программа уже существует», закрыть установщик.

Кроме того, сами пользователи делятся возможными решениями на тот случай, если по каким-то причинам невозможно установить новые версии приложений. Правда, у них могут быть недостатки или ограничения. К примеру, среди вариантов: установка системной даты на 5 января 2026 года или раньше (чтобы сертификат считался действительным), установка более старой версии приложений Logitech с отключением автообновлений или блокировка доступа приложений к интернету для обхода проверки сертификата.