Правительство РФ формирует оперативный штаб по борьбе с интернет-мошенничеством. Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко рассказал журналистам о задачах новой структуры и ее составе.

В штаб войдут представители ключевых федеральных ведомств, Банка России, кредитных организаций, операторов связи и цифровых платформ. Основная идея — объединить усилия государства, финансового сектора и цифровых платформ для более эффективной защиты граждан от мошенников.

Григоренко обозначил три приоритетных направления работы оперативного штаба. Первое — выявление новых мошеннических схем. Второе — сбор эффективных мер противодействия (судя по всему, речь идет о создании единой базы методов борьбы с киберпреступниками). Третье — выработка предложений по изменению законодательства. То есть штаб будет формировать рекомендации для усиления защиты граждан от кибермошенников.

По словам вице-премьера, сейчас готовится нормативный акт, который закрепит правила работы оперативного штаба. Поручение о его создании дал премьер-министр Михаил Мишустин 3 января 2025 года.

Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзор должны представить предложения по созданию штаба и его персональному составу до 2 марта.