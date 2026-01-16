Компания Google подтвердила наличие проблемы в Android, из-за которой у пользователей с включенными функциями специальных возможностей могут не работать кнопки регулировки громкости.

Проблема возникает при активации функции Select to Speak — это сервис специальных возможностей Android, который зачитывает текст вслух и описывает элементы на экране для людей с нарушениями зрения или сложностями при чтении. Функция также позволяет наводить камеру на документ или изображение, чтобы устройство прочитало текст или описало картинку.

Из-за ошибки кнопки громкости регулируют не громкость медиа (музыка, видео, другой контент), а громкость службы специальных возможностей. То есть когда пользователь пытается сделать тише музыку, вместо этого меняется громкость озвучки интерфейса.

Кроме того, есть вторая проблема, связанная с первой: при использовании камеры нажатие на клавишу громкости не делает фото. Многие пользователи Android привыкли использовать этот популярный шорткат вместо кнопки на экране.

«Мы получили сообщения о том, что кнопки громкости работают некорректно на устройствах Android с включенной функцией Select to Speak — сервисом специальных возможностей для слабовидящих пользователей и людей с трудностями при чтении», — подтверждают разработчики.

Не уточняется, сколько именно пользователей столкнулись с этим багом, какие именно версии Android затронуты и когда выйдет исправление. Обычно Google распространяет патчи через регулярные системные обновления, которые разворачиваются среди пользователей постепенно.

Пока патча нет, компания предложила временное решение. Чтобы вернуть кнопкам громкости нормальную работу, нужно отключить Select to Speak. Очевидно, это не самое удобное решение для тех, кто действительно нуждается в озвучке интерфейса ОС. Таким пользователям остается только ждать официального исправления от компании.