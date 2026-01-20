Разработчики Microsoft выпустили экстренное внеплановое обновление для Windows, так как январские патчи сломали базовые функции операционной системы. Так, после установки январских исправлений машины отказывались выключаться, перезагружаться и уходить в гибернацию.

Экстренный патч KB5077797 для Windows 11 версии 23H2 вышел в минувшие выходные, 17 января 2026 года. Он призван устранить баги, возникшие после январского «вторника обновлений».

В частности из-за ошибки, связанной с функцией System Guard Secure Launch (одна из защитных технологий Microsoft, которая использует защиту на основе виртуализации, чтобы гарантировать загрузку только доверенных компонентов во время запуска системы), конфликтовавшей с январским апдейтом, часть машин могла игнорировать команды на завершение работы.

В результате системы (как правило, с включенным по умолчанию Secure Launch) начинали имитировать процесс выключения, но на самом деле продолжали работать или самостоятельно включались обратно. Это приводило к тому, что ноутбуки пользователей незаметно разряжались за ночь, а десктопы тратили электричество, когда людей рядом уже не было.

Microsoft заявила, что после установки экстренного патча функции выключения и гибернации заработают в обычном режиме. В компании не раскрывают практически никаких подробностей о допущенной ошибке, лишь подтверждают, что баг возник после релиза январского накопительного обновления и потребовал срочного вмешательства.

Ранее разработчики советовали пострадавшим пользователям выключать компьютер при помощи команды shutdown /s /t 0 в командной строке, что принудительно выключало ПК.

Помимо бага с невозможностью завершения работы, экстренные обновления исправляют еще одну проблему: некоторые пользователи Windows 11, Windows 10 и Windows Server сообщали, что не могут авторизоваться в Microsoft 365 Cloud PC и сталкиваются со сбоями при удаленном доступе к Azure Virtual Desktop и Windows 365. Окна для ввода учетных данных не работали или уходили в бесконечный цикл. Проблема затрагивала как клиентские, так и серверные окружения.

Microsoft предупреждает, что экстренные обновления пока недоступны через Windows Update — их нужно загружать и устанавливать вручную через Microsoft Update Catalog:

Windows Server 2025 KB5077793: исправляет проблемы с удаленными подключениями к Cloud PC;

Windows Server 2022 KB5077800: исправляет проблемы с удаленными подключениями к Cloud PC;

Windows Server 2019 KB5077795: исправляет проблемы с удаленными подключениями к Cloud PC;

Windows 11 25H2 и 24H2 KB5077744: исправляет проблемы с удаленными подключениями Cloud PC;

Windows 11 23H2 KB5077797: исправляет проблемы с удаленными подключениями к Cloud PC, а также баг, мешающий выключению ПК при включенном Secure Launch;

Windows 10 KB5077796: исправляет проблемы с удаленными подключениями к Cloud PC.

Для организаций предусмотрен альтернативный способ — развертывание Known Issue Rollback (KIR) через групповые политики на корпоративных машинах.

Также следует отметить, что на прошлой неделе Microsoft предупреждала еще об одной ошибке, связанной с январскими обновлениями: POP-профили в десктопном клиенте классического Outlook могут зависать или переставать работать полностью. Исправления для этого бага пока нет, и избавиться от проблемы можно лишь с помощью удаления обновления KB5074109.