Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский дал интервью «Комсомольской правде», в котором рассказал, почему власти деградируют звонки в зарубежных мессенджерах, не собираются полностью банить VPN и считают, что Россия стала третьей суверенной цифровой державой наравне с Китаем и США.

Боярский объяснил, что проблема WhatsApp и Telegram в России заключается в том, что западные сервисы отказываются работать по российским законам. Не открывают офисы в стране, игнорируют запросы правоохранительных органов о борьбе с мошенниками. Поэтому в августе прошлого года власти деградировали голосовые вызовы в этих мессенджерах.

При этом, по словам депутата, Telegram не будут отключать полностью, потому что это не просто мессенджер, но и социальная сеть:

«Это не только обмен сообщениями, но и большая соцсеть. В нее вложены огромные силы наших граждан и СМИ, они ведут там свои каналы. Посмотрим, как они будут переезжать в Max. Я свой там завел. Но в Telegram у меня тоже канал остался».

Основной аргумент Боярского — защита от мошенников. По его словам, национальный мессенджер Max интегрирован в контур безопасности России, благодаря чему уже удалось предотвратить сотни тысяч случаев обмана. А то, что происходит в WhatsApp, находится вне зоны влияния государства — ни до, ни во время, ни после преступления.

«Если вы любите свою родню, удалите у них WhatsApp! Потому что им могут позвонить мошенники и лишить сбережений, заставить, не дай бог, что-нибудь поджечь», — говорит глава комитета по информационной политике.

Многие опасаются, что концентрация всех данных в одном месте — это золотая жила для злоумышленников и прямой путь к тотальному контролю. Однако Боярский заверил, что это не так. Он подчеркивает, что Max — не хранилище данных, а маршрутизатор, который запрашивает информацию из защищенных систем по доверенным каналам, а Госуслуги хорошо защищены.

Также Боярский пояснил, что полностью заблокировать VPN технически сложно, поэтому сейчас власти идут другим путем — запрещают его рекламу. При этом депутат советует использовать VPN ситуативно, а не держать включенным постоянно:

«Захотел ты зайти в запрещенный Instagram*. Зайди, посмотри, выключи VPN. Захотел посмотреть что-то на YouTube — включил VPN, посмотрел, выключил. Если кому-то нестерпимо хочется позвонить по WhatsApp, позвоните, но потом выключите. Потому что, если вы живете с включенным VPN, все усилия государства, потраченные на то, чтобы подросток не столкнулся с группами смерти, террористами, педофилами, сводятся на нет».

Также он добавил, что речь идет не только о защите детей:

«Все такие уверенные, пока не отдадут свои кровные украинским мошенникам, представившимся майором с Лубянки. Все блокировки вводятся ради вашей безопасности!».

По его словам, мошенники приспосабливаются к любым блокировкам, однако переломный момент уже наступил, и количество киберпреступлений снизилось на четверть. В том числе, благодаря самозапрету на выдачу кредитов и «наведению порядка» в вопросах выдачи SIM-карт. В дальнейшем количество банковских карт на одного человека будет ограничено 20 (из них максимум пять в одном банке), а также, возможно, появится и база номеров IMEI, после чего «исчезнет смысл красть телефоны».

Боярский считает, что в России самый свободный интернет, тогда как на Западе не дают высказываться с альтернативной точкой зрения. В России же поисковая выдача «Яндекса» остается свободной.

*Запрещен в России. Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.