26 января оператор охранных систем Delta столкнулся с кибератакой на свою ИТ-инфраструктуру. Под удар попали онлайн-сервисы компании — клиенты по всей стране начали жаловаться на проблемы с автозапуском автомобилей, открытием дверей и управлением сигнализацией. Часть пользователей вообще не смогли попасть в свои машины.

В официальном заявлении представители Delta сообщили о «масштабном внешнем воздействии», из-за которого компания временно ограничила доступ к ряду онлайн-сервисов.

При этом в компании подчеркнули: охранный комплекс работает в автономном режиме, а само железо (сигнализации и устройства, установленные в машинах и на объектах недвижимости) никто не скомпрометировал. Инцидент затронул только серверы онлайн-доступа. Также подчеркивается, что «признаков компрометации персональных данных клиентов не выявлено».

Delta — федеральная охранная компания, основанная в 2011 году. Специализируется на комплексной защите автотранспорта, квартир, домов и коммерческих объектов. Предоставляет услуги пультовой охраны, мониторинга и вооруженного реагирования.

Технические специалисты Delta работают над восстановлением работоспособности всех систем и сервисов, и к этому процессу привлечены профильные эксперты. Кроме того, в Telegram-канале компании опубликованы инструкции для клиентов, столкнувшихся с проблемами.

Стоит отметить, что вчера также произошел масштабный сбой в системах бронирования билетов Leonardo, регистрации «Астра» и продаж «Сирена», из-за которого несколько российских авиакомпаний («Аэрофлот», «Победа», Nordwind, «Ямал» и «Ижавиа») были вынуждены ограничить регистрацию пассажиров и продажу билетов. Позже в «Ростехе» сообщили о восстановлении работоспособности и пояснили, что сбой произошел из-за внутренней технической проблемы на стороне провайдера — компании «Сирена Трэвел».