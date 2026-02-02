Федеральное жюри присяжных в США признало бывшего сотрудника Google Линвэя Динга (Linwei Ding) виновным в краже конфиденциальных данных о суперкомпьютерах для ИИ и передаче данных китайским технологическим компаниям. Против Динга выдвинуто семь обвинений в промышленном шпионаже и еще семь — в краже коммерческих секретов.

Динг работал в Google с 2019 года. Как ранее сообщало Министерство юстиции США, c мая 2022 по апрель 2023 года он скачал более 2000 страниц внутренних документов об ИИ-инфраструктуре компании. Материалы содержали критически важную информацию, включая данные:

данные об архитектуре и функциональности чипов и систем GPU и TPU;

программное обеспечение, позволяющее этим чипам взаимодействовать и выполнять задачи;

данные о CMS (Cluster Management System), которая объединяет тысячи чипов в суперкомпьютер, способный работать с технологиями машинного обучения и искусственного интеллекта.

Согласно обвинительному заключению, Динг переносил данные из исходников Google в приложение Apple Notes на корпоративном MacBook, конвертировал заметки в PDF, а затем загружал их в личный аккаунт Google Cloud.

Экс-сотрудник скрывал свою связь с двумя китайскими технологическими компаниями — в одной из которых он занимал должность директора по технологиям. Вторую компанию, Shanghai Zhisuan Technology Co, он основал сам в 2023 году и стал в ней CEO. Инвесторам Динг рассказывал, что сможет построить ИИ-инфраструктуру, аналогичную Google.

Динг не сообщал на работе о своих поездках в Китай. Чтобы скрыть их, он попросил коллегу периодически сканировать его бейдж на входе в офис Google — создавая видимость, что он присутствует на рабочем месте, тогда как на самом деле он находился в Китае. Схема развалилась в конце 2023 года, когда Google стало известно о публичной презентации Динга перед потенциальными инвесторами в Китае.

В феврале 2025 года к этому делу добавились обвинения в экономическом шпионаже. Как выяснилось, Динг подавал заявку в шанхайскую «программу талантов», спонсируемую правительством КНР. В своей заявке он указал, что его цель — «помочь Китаю создать инфраструктуру вычислительных мощностей на международном уровне». Следствие установило, что Динг намеревался помочь двум структурам, контролируемым китайским правительством, в разработке ИИ-суперкомпьютера и создании кастомных чипов для машинного обучения.

В конце прошлой недели присяжные признали Динга виновным по всем 14 пунктам обвинения. Каждое обвинение в краже коммерческих секретов грозит ему 10 годами лишения свободы, а в экономическом шпионаже — 15 годами. Итоговый приговор должен быть объявлен на этой неделе.