Французские власти провели обыски в парижском офисе соцсети X в рамках расследования работы ИИ-инструмента Grok. Претензии властей к платформе связаны с генерацией контента — от изображений сексуального характера до отрицания Холокоста.

Расследование началось еще в январе 2025 года, и изначально речь шла о жалобах на то, что Grok генерирует нелегальный контент, а X распространяет дипфейки сексуального характера и материалы с отрицанием Холокоста.

Обыски в офисе социальной сети провели офицеры киберподразделения Национальной жандармерии при участии представителей Европола.

Прокуратура Парижа сообщила, что вызвала на допрос Илона Маска и CEO X Линду Якарино (Linda Yaccarino). Допросы руководителей назначены на 20 апреля, а других сотрудников компании планируют допросить в качестве свидетелей с 20 по 24 апреля.

«Расследование касается ряда возможных преступлений, связанных с работой и использованием платформы, включая распространение нелегального контента и другие виды киберпреступлений», — заявляют в Европоле.

«Добровольные беседы с руководителями позволят им изложить свою позицию и факты, а при необходимости они смогут рассказать о запланированных мерах соответствия, — добавляют в прокуратуре. — На данном этапе расследование ведется конструктивно, с целью обеспечить соблюдение X французского законодательства в той мере, в какой платформа работает на национальной территории».

Киберподразделение расследует семь составов преступлений, которые могли быть совершены через платформу или при ее содействии. Среди них: соучастие в хранении и распространении детской порнографии, нарушения, связанные с сексуальными дипфейками, отрицание Холокоста, мошенническое извлечение данных, вмешательство в системы, а также работа незаконной онлайн-платформы в рамках организованной преступной деятельности.

Ранее аккаунт Global Government Affairs в X назвал расследование французских властей по поводу предполагаемых манипуляций с алгоритмами и «мошеннического извлечения данных» (что также входит в текущее расследование) «политически мотивированным уголовным делом».

Европейская комиссия запустила собственную проверку в отношении X в январе 2026 года — чтобы выяснить, корректно ли компания оценила риски в рамках Закона о цифровых услугах перед развертыванием ИИ-инструмента Grok. Поводом стало массовое использование Grok для генерации сексуального контента.

Также X проверяют британский регулятор Ofcom и офис генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты (Rob Bonta) — тоже в связи с непристойными материалами, созданными с помощью Grok без согласия изображенных людей. Кроме того, британское Управление уполномоченного по информации также запросило у X и разработчиков ИИ подробности о мерах, принятых для соблюдения европейского законодательства о защите данных.