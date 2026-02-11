Центробанк РФ в течение года планирует создать единую базу данных, где будет храниться информация обо всех банковских картах, оформленных на каждого гражданина России. Об этом заявил замминистра цифрового развития Иван Лебедев на заседании ИТ-комитета Госдумы.

Инициатива связана со вторым пакетом антифрод-мер, который правительство внесло в Госдуму в конце декабря 2024 года. Документ включает около 20 мер по борьбе с кибермошенничеством, включая лимиты на количество карт — не более пяти карт в одном банке на одного человека и не более 20 у всех кредитных организаций суммарно.

«Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить базу, единую по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина, в каком банке оформлено карт, для того чтобы эти настройки были корректные и удобные, чтобы здесь не было перекосов», — сообщил Лебедев.

В настоящее время единая база отсутствует, что создает сложности при контроле. В частности, проблемы возникают с кредитными картами, которые тоже имеют статус банковских. Замминистра подчеркнул, что Минцифры и ЦБ «хорошо поработали» над проектом, учли «все чувствительные моменты».

Идея лимитировать количество карт на одного человека появилась как способ борьбы с дропами. Заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев объяснял, что лимит в 20 карт выбрали на основе данных самих банков.

«Это достаточно для подавляющего большинства добропорядочных граждан, не создаст им неудобств, но поможет ограничить предложение карт на черном рынке для обналичивания похищенных денег», — пояснил Зубарев.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина добавляла, что мера не затронет обычных пользователей, так как «обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт».