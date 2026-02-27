Как сориентироваться в разных линейках и подобрать подходящие серверы для различных задач, — рассказывает Сергей Ковалёв, менеджер продукта выделенные серверы.
Аренда сервера позволяет получить вычислительные мощности и пространство для хранения данных. При этом не нужно тратиться на дорогое оборудование и переживать насчет его размещения и обслуживания. Выделенный сервер позволяет использовать все его ресурсы на максимум, так как все ядра процессора, оперативная память и диски принадлежат только вашим проектам. Это популярное решение для бизнеса, и его используют как стартапы, так и корпорации.
Однако на рынке есть множество серверов, и среди них нет универсальной модели. Разным компаниям под разные задачи нужна своя конфигурация. Попробуем разобраться, какими они бывают.
Какие бывают конфигурации серверов
Конфигурация сервера — это его технические характеристики: модель процессора, объем оперативной памяти, количество, емкость и тип ПЗУ, количество и тип сетевых интерфейсов.
Есть готовые конфигурации серверов, но можно собрать произвольную — специально под свои задачи. Например, выбрать подходящий объем памяти и не переплачивать за лишние мощности. Обсудим оба подхода.
Серверы готовой конфигурации
С ними проще всего начать работу, поскольку такие серверы заранее собираются и монтируются в стойки, а затем запускаются по запросу. Обычно они готовы к работе в течение пары минут после заказа.
Серверы готовой конфигурации разделены на линейки, которые отличаются техническими характеристиками.
Доступные линейки Selectel
- Chipcore Line — недорогие и простые по характеристикам серверы. Используются для проектов с пониженными требованиями к доступности, могут не поддерживать подключение к локальной сети и KVM-консоли.
- Entry Line — серверы начальных конфигураций для небольших проектов, стартапов и малого бизнеса.
- Advanced Entry Line — расширенное количество конфигураций серверов для небольших проектов, стартапов и малого бизнеса.
- Business Line — производительные серверы для среднего бизнеса и не флагманских проектов в корпорациях.
- AMD Line — мощные серверы на базе процессоров AMD для размещения высоконагруженных сервисов или приложений.
- ARM Line — серверы на базе процессоров, построенных на архитектуре ARM. Альтернатива серверам на архитектуре х86. Отлично подходят для работы с многопоточностью и базами данных.
- Performance Line — высокопроизводительные серверы для кластеров виртуализации, сложных систем и инфраструктурных проектов, серверы с высокоскоростной сетью (10GE MC-LAG).
- Graphic Line — серверы с графическими ускорителями для вычислений на GPU и решения графических задач.
- Storage Line — серверы для хранения большого объема данных.
- Discount Line — серверы из прошлых линеек по сниженной цене.
Серверы произвольной конфигурации
Такие серверы собираются по вашему заказу, так что для запуска требуется больше времени. Обычно подготовка занимает от одного до пяти рабочих дней. Комплектующие подбираются в конфигураторе при заказе сервера.
Подбор комплектующих начинается с процессора и идет последовательно. Вы можете выбрать подходящий объем памяти, диски, HBA и RAID-контроллеры, GPU и PCI-e устройства, материнскую плату и корпус. После выбора одной комплектующей несовместимые комплектующие в следующих шагах исключаются. То есть после выбора процессора вы сразу будете видеть только подходящий для него объем памяти, после выбора объема — подходящие сетевые диски и так далее.
Что происходит после заказа
После того как клиент определился с нужной конфигурацией, сделал заказ и оплатил его, система автоматически создает тикет в панели управления. Далее он поступает в отдел сборки, и специалисты приступают к работе, которая состоит из следующих этапов.
- По умолчанию конфигуратор не позволяет заказчику собрать неоптимальный состав сервера. Но изредка случается, что выбранную конфигурацию нужно подкорректировать. В этом случае с клиентом связываются и обсуждают детали.
- Подготовка комплектующих. Сперва их фиксируют в системе учета, а затем начинают сборку: готовят корпус и устанавливают в нем материнскую плату, процессор, накопители и другие компоненты.
- Инженеры ставят получившуюся конструкцию в стойку и запускают перепрошивку.
- Сервер тестируется под нагрузкой, чтобы проверить его работоспособность. По завершении тестирования сервер принимает уже другой инженер. Он вновь проверяет корректность выполнения заказа и сообщает клиенту в тикете о готовности сервера.
- Сервер передается в распоряжение клиента.
Выбирайте подходящую конфигурацию сервера и масштабируйте свой проект быстро и легко.
Реклама. АО «СЕЛЕКТЕЛ». ИНН 7810962785.