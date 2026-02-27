Как сориентироваться в разных линейках и подобрать подходящие серверы для различных задач, — рассказывает Сергей Ковалёв, менеджер продукта выделенные серверы.

Аренда сервера позволяет получить вычислительные мощности и пространство для хранения данных. При этом не нужно тратиться на дорогое оборудование и переживать насчет его размещения и обслуживания. Выделенный сервер позволяет использовать все его ресурсы на максимум, так как все ядра процессора, оперативная память и диски принадлежат только вашим проектам. Это популярное решение для бизнеса, и его используют как стартапы, так и корпорации.

Однако на рынке есть множество серверов, и среди них нет универсальной модели. Разным компаниям под разные задачи нужна своя конфигурация. Попробуем разобраться, какими они бывают.

Какие бывают конфигурации серверов

Конфигурация сервера — это его технические характеристики: модель процессора, объем оперативной памяти, количество, емкость и тип ПЗУ, количество и тип сетевых интерфейсов.

Есть готовые конфигурации серверов, но можно собрать произвольную — специально под свои задачи. Например, выбрать подходящий объем памяти и не переплачивать за лишние мощности. Обсудим оба подхода.

Серверы готовой конфигурации⁠​

С ними проще всего начать работу, поскольку такие серверы заранее собираются и монтируются в стойки, а затем запускаются по запросу. Обычно они готовы к работе в течение пары минут после заказа.

Серверы готовой конфигурации разделены на линейки, которые отличаются техническими характеристиками.

Доступные линейки Selectel⁠​

Chipcore Line — недорогие и простые по характеристикам серверы. Используются для проектов с пониженными требованиями к доступности, могут не поддерживать подключение к локальной сети и KVM-консоли.

Entry Line — серверы начальных конфигураций для небольших проектов, стартапов и малого бизнеса.

Advanced Entry Line — расширенное количество конфигураций серверов для небольших проектов, стартапов и малого бизнеса.

Business Line — производительные серверы для среднего бизнеса и не флагманских проектов в корпорациях.

AMD Line — мощные серверы на базе процессоров AMD для размещения высоконагруженных сервисов или приложений.

ARM Line — серверы на базе процессоров, построенных на архитектуре ARM. Альтернатива серверам на архитектуре х86. Отлично подходят для работы с многопоточностью и базами данных.

Performance Line — высокопроизводительные серверы для кластеров виртуализации, сложных систем и инфраструктурных проектов, серверы с высокоскоростной сетью (10GE MC-LAG).

Graphic Line — серверы с графическими ускорителями для вычислений на GPU и решения графических задач.

Storage Line — серверы для хранения большого объема данных.

Discount Line — серверы из прошлых линеек по сниженной цене.

Серверы произвольной конфигурации⁠​

Такие серверы собираются по вашему заказу, так что для запуска требуется больше времени. Обычно подготовка занимает от одного до пяти рабочих дней. Комплектующие подбираются в конфигураторе при заказе сервера.

Подбор комплектующих начинается с процессора и идет последовательно. Вы можете выбрать подходящий объем памяти, диски, HBA и RAID-контроллеры, GPU и PCI-e устройства, материнскую плату и корпус. После выбора одной комплектующей несовместимые комплектующие в следующих шагах исключаются. То есть после выбора процессора вы сразу будете видеть только подходящий для него объем памяти, после выбора объема — подходящие сетевые диски и так далее.

Что происходит после заказа

После того как клиент определился с нужной конфигурацией, сделал заказ и оплатил его, система автоматически создает тикет в панели управления. Далее он поступает в отдел сборки, и специалисты приступают к работе, которая состоит из следующих этапов.

По умолчанию конфигуратор не позволяет заказчику собрать неоптимальный состав сервера. Но изредка случается, что выбранную конфигурацию нужно подкорректировать. В этом случае с клиентом связываются и обсуждают детали. Подготовка комплектующих. Сперва их фиксируют в системе учета, а затем начинают сборку: готовят корпус и устанавливают в нем материнскую плату, процессор, накопители и другие компоненты. Инженеры ставят получившуюся конструкцию в стойку и запускают перепрошивку. Сервер тестируется под нагрузкой, чтобы проверить его работоспособность. По завершении тестирования сервер принимает уже другой инженер. Он вновь проверяет корректность выполнения заказа и сообщает клиенту в тикете о готовности сервера. Сервер передается в распоряжение клиента.

Выбирайте подходящую конфигурацию сервера и масштабируйте свой проект быстро и легко.

