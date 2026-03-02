Конфликт компании Anthropic, разрабатывающей Claude, с Пентагоном привел к тому, что президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы все федеральные ведомства прекратили использование технологий компании. На переход отвели шесть месяцев. «Левые психи из Anthropic совершили КАТАСТРОФИЧЕСКУЮ ОШИБКУ, пытаясь ДАВИТЬ на Министерство войны», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Конфликт разгорелся из-за того, что представители Anthropic настаивали на том, что Claude не должен использоваться для массовой слежки за гражданами США, а также применяться в полностью автономных системах вооружения. В Пентагоне, в свою очередь, требовали, чтобы компания разрешила «любое законное использование» без оговорок.

Anthropic стала первой крупной ИИ-компанией, подписавшей контракт с Пентагоном. Сумма этой сделки, заключенной в прошлом году, составила 200 млн долларов. Компания создала кастомные модели Claude Gov для засекреченных правительственных сетей. ИИ был доступен через платформы, предоставляемые Palantir и облачной платформой Amazon для работы с секретной военной информацией.

Однако конфликт Anthropic с властями обострился, когда СМИ сообщили, что военные применяли Claude при планировании операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Так, после завершения операции сотрудник Palantir якобы передал американским военным опасения сотрудника Anthropic относительно того, как использовались модели компании. При этом в Anthropic отрицали, что когда-либо высказывали опасения или вмешивалась в использование Пентагоном своих технологий.

В итоге министр обороны США Пит Хегсет (Pete Hegseth) поставил главе Anthropic Дарио Амодею (Dario Amodei) ультиматум: до пятницы, 27 февраля, компания должна принять новые условия, однако Амодей отказался:

«Этому решению предшествовали месяцы переговоров, которые зашли в тупик из-за двух исключений, на которых мы настаивали при использовании нашей ИИ-модели Claude: массовая слежка за американцами внутри страны и полностью автономное оружие. Никакое давление и никакие санкции со стороны Министерства войны не изменят нашу позицию по этим вопросам».

В ответ Хегсет присвоил компании статус «угрозы национальной безопасности для цепочки поставок» — ярлык, обычно применяемый к иностранным противникам. Из-за этого все подрядчики Пентагона обязаны немедленно прекратить работу с Anthropic. Представители Anthropic пообещали оспорить это решение в суде.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп приказал всем федеральным ведомствам поэтапно отказаться от использования технологий Anthropic в течение следующих шести месяцев.

Ситуация расколола индустрию: сотни сотрудников OpenAI и Google подписали открытое письмо в поддержку Anthropic, тогда как Илон Маск поддержал правительство и заявил, что «Anthropic ненавидит западную цивилизацию».

Также стоит отметить, что выгоду из сложившегося кризиса уже извлекла компания OpenAI. Через несколько часов после ультиматума Сэм Альтман (Sam Altman) объявил о сделке с Пентагоном на применении моделей OpenAI в закрытых сетях. По его словам, контракт содержит те же ограничения, что устанавливала Anthropic — запрет на массовую слежку и использование в автономном оружии.