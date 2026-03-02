Информационные ресурсы Роскомнадзора, Минобороны и инфраструктура ФГУП «ГРЧЦ» пострадали от DDoS-атаки, начавшейся еще 27 февраля 2026 года. В пресс-службе РКН сообщили, что атакующие серверы и ботнеты расположены преимущественно в России, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах.

27 февраля ряд российских СМИ сообщили о сбоях в работе сайта Роскомнадзора. Посетители ресурса отмечали, что сайт формально работает, но страницы загружаются крайне медленно, а порой браузер и вовсе выдает ошибку.

По информации представителей ведомства, атака оказалась мультивекторной и затронула сразу несколько сетевых уровней. На пике ее мощность достигала 33 Гбит/с при скорости до 36,9 млн пакетов в секунду.

В Роскомнадзоре заявили журналистам, что специалисты Центра мониторинга отделили вредоносный трафик и направили его на серверы очистки, после чего доступность ресурсов удалось восстановить.

Однако, по данным Downdetector, на момент публикации этого материала атака все еще продолжалась, хотя ее интенсивность заметно снизилась.

Неназванный источник Forbes на ИБ-рынке тоже описывал ситуацию менее оптимистично: по его словам, проблемы наблюдаются как у самого РКН, так и у его сервисов. «Все еле работает — ни списки блокировок скачать, ни отчеты подать, все встало», — рассказал он.