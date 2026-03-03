Аналитики BI.ZONE изучили активность хактивистского кластера Forbidden Hyena и обнаружили в арсенале группировки ранее неизвестный троян удаленного доступа BlackReaperRAT, а также скрипты с признаками ИИ-генерации. При этом, по данным экспертов, в 2025 году доля атак на российские компании с применением ИИ не превышала 1%.

Впервые группа Forbidden Hyena проявила себя в начале 2025 года. Главной мишенью хакеров являются российские госструктуры, а также компании из сфер здравоохранения, энергетики, ритейла и ЖКХ.

На управляющем сервере атакующих исследователям удалось обнаружить несколько скриптов, которые, по их оценке, были сгенерированы с помощью LLM. Среди них были два PowerShell-скрипта (один отвечает за закрепление малвари в системе, другой — устанавливает на машину жертвы AnyDesk для удаленного доступа) и Bash-скрипт, который загружает и запускает обфусцированный имплант пентестерского фреймворка Sliver.

«То, что для генерации этих скриптов использовался искусственный интеллект, видно по некоторым особенностям кода. Среди прочего это наличие в нем отладочных строк и большого количества подробных комментариев, понятные названия переменных и отсутствие обфускации, то есть специальных методов запутывания кода, которые обычно используют злоумышленники при самостоятельной разработке инструментов. Этот пример подтверждает, что на сегодняшний день решения, которые предлагает атакующим искусственный интеллект, довольно шаблонны и примитивны. Однако наметившийся тренд на вепонизацию ИИ будет только усиливаться. Со временем таких атак станет больше, и они будут сложнее и изощреннее», — комментирует Олег Скулкин, руководитель BI.ZONE Threat Intelligence.

Ключевой находкой исследователей стал BlackReaperRAT, ранее неизвестный троян удаленного доступа, написанный на VBS. Вредонос распространяется через RAR-архивы с bat- и vbs-файлами: при запуске загружается отвлекающий PDF-документ, а в фоне на машину жертвы устанавливается сам RAT. BlackReaperRAT закрепляется в системе через реестр, планировщик задач и автозагрузку, а для получения команд обращается к описанию Telegram-канала. Троян умеет выполнять произвольные команды через cmd.exe, скачивать и запускать файлы, а также распространяться через USB-накопители, подменяя файлы ярлыками.

Конечная цель атак — шифрование инфраструктуры и вымогательство. Для этого группировка использует обновленную версию шифровальщика Blackout Locker, переименованного в Milkyway. По словам исследователей, это вписывается в тренд второго полугодия 2025 года: доля хактивистских атак по идеологическим мотивам снизилась с 20% до 12%, а группировки все чаще совмещают идеологию с классическим вымогательством.