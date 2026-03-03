Операция под кодовым названием Project Compass, которую координировал Европол, длилась более года и привела к 30 арестам и установлению личностей 179 подозреваемых, связанных с The Com — децентрализованным англоязычным хакерским сообществом, которое в Европоле характеризуют как «нигилистическую экстремистскую сеть».

The Com (сокращение от The Community) — разрозненная сеть хакеров и киберпреступников, преимущественно состоящая из англоязычных подростков, которые координируются через множество Discord- и Telegram-каналов. Одним из первых The Com подробно описал известный ИБ-журналист Брайан Кребс (Brian Krebs) в масштабном расследовании «The Dark Nexus Between Harm Groups and The Com», опубликованном в сентябре 2024 года. По его словам, The Com представляет собой что-то вроде распределенной криминальной соцсети, где участники мгновенно объединяются и координируются для проведения совместных операций.

Как сообщают представители Европола, операция Project Compass началась в январе 2025 года, ее возглавил Европейский центр по борьбе с терроризмом, и к расследованию присоединились правоохранительные органы из 28 стран. В ходе операции следователи выявили 62 жертвы группировки и непосредственно защитили четырех из них от атак.

Правоохранители сообщают, что участники The Com взаимодействуют через социальные сети, игровые платформы, мессенджеры и даже музыкальные стриминговые сервисы. Сообщество разделено на несколько подгрупп:

Offline Com продвигает порчу имущества, насилие и теракты;

Cyber Com организует взломы и вымогательские атаки;

(S)extortion Com принуждает несовершеннолетних к сексуальным преступлениям и подталкивает к причинению вреда себе.

Отметим, что отдельную известность получила подгруппа 764, которая с 2021 года занимается грумингом подростков: жертв заставляют создавать откровенный контент, который затем используют для шантажа или распространяют среди участников сообщества.

В апреле 2025 года в США арестовали двух предполагаемых лидеров 764 — 21-летнего Леонидаса Варагианниса (Leonidas Varagiannis) и 20-летнего Прасана Непала (Prasan Nepal). Им предъявили обвинения в управлении международной сетью по эксплуатации детей, и теперь обоим грозит пожизненное заключение.

Также The Com ранее связывали с громкими вымогательскими атаками на Marks & Spencer, Co-op и Harrods в апреле 2025 года, а также со взломами казино MGM Resorts и сети казино Caesars Entertainment в 2023 году.