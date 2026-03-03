В Роскомнадзоре заявили, что информация о закрытии прямого подключения к зарубежным VPN-серверам не соответствует действительности. Ведомство призвало СМИ проверять данные перед публикацией.

2 марта ряд Telegram-каналов и СМИ сообщили, что Роскомнадзор якобы приступил к масштабной блокировке VPN-сервисов в России. Согласно этим публикациям, ведомство начало перекрывать целые сетевые сегменты, и специальные алгоритмы на базе нейросетей сканировали интернет в поисках характерных признаков VPN-протоколов, после чего блокировали обнаруженные узлы.

В Роскомнадзоре эту информацию не подтвердили. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сведения «не соответствуют действительности». Также в РКН настоятельно рекомендовали СМИ проверять публикуемые данные и напомнили «о недопустимости распространения недостоверной информации».

При этом в РКН не отрицают, что ведут работу по ограничению доступа к отдельным VPN-сервисам. По данным ведомства, опубликованным на прошлой неделе, на территории России уже ограничен доступ к 469 VPN-сервисам. В ведомстве подчеркнули, что блокировки осуществляются «в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2020 № 127».