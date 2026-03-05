Хакер #322. Белый хакер
В этом году программа мероприятия разделена на два трека.
- «Ингредиенты» — трек посвящен технологиям, включая hardening кластеров, runtime-защиту, policy-as-code, сканирование образов.
- «Рецепты» — трек сфокусирован на процессах и людях и посвящен построению культуры безопасности, коммуникации между Dev/Sec/Ops, внедрению Zero Trust в микросервисных архитектурах.
Формат докладов — 30 минут, с упором на практику и технические детали. Между выступлениями предусмотрены перерывы для нетворкинга, а после основной программы пройдет Speaker Party.
Среди нововведений этого года — возможность «заказать доклад»: участники могут запросить тему, о которой хотели бы услышать на конференции.
Прием заявок на доклады открыт до 31 марта 2026 года. Если у тебя есть опыт, интересный кейс или исследование в области контейнерной безопасности — организаторы ждут заявки от технических специалистов.
Конференция будет полезна инженерам, архитекторам, инфраструктурным и платформенным командам, а также специалистам DevOps/DevSecOps и ИБ-департаментов.
Подать заявку на доклад (CFP): https://bekon.luntry.ru/cfp
Купить билет: https://bekon.luntry.ru/#rec1865563601
Заказать доклад: https://bekon.luntry.ru/
Реклама. АО «КлаудРан». ИНН 7804715379.