2 июня в Москве в четвертый раз пройдет « БеКон » — конференция по безопасности контейнеров и Kubernetes, организованная компанией Luntry.

В этом году программа мероприятия разделена на два трека.

« Ингредиенты » — трек посвящен технологиям, включая hardening кластеров, runtime-защиту, policy-as-code, сканирование образов.

«Рецепты» — трек сфокусирован на процессах и людях и посвящен построению культуры безопасности, коммуникации между Dev/Sec/Ops, внедрению Zero Trust в микросервисных архитектурах.

Формат докладов — 30 минут, с упором на практику и технические детали. Между выступлениями предусмотрены перерывы для нетворкинга, а после основной программы пройдет Speaker Party.

Среди нововведений этого года — возможность «заказать доклад»: участники могут запросить тему, о которой хотели бы услышать на конференции.

Прием заявок на доклады открыт до 31 марта 2026 года. Если у тебя есть опыт, интересный кейс или исследование в области контейнерной безопасности — организаторы ждут заявки от технических специалистов.

Конференция будет полезна инженерам, архитекторам, инфраструктурным и платформенным командам, а также специалистам DevOps/DevSecOps и ИБ-департаментов.

Подать заявку на доклад (CFP): https://bekon.luntry.ru/cfp Купить билет: https://bekon.luntry.ru/#rec1865563601 Заказать доклад: https://bekon.luntry.ru/

Реклама. АО «КлаудРан». ИНН 7804715379.